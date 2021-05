Ceará ultrapassa marca de 200 MW de energia solar em geração distribuída

O Ceará acaba de ultrapassar a marca de 200 megawatts (MW) de potência de energia solar fotovoltaica em geração distribuída, modalidade de equipamentos instalados em casas e pequenos comércios.

Conforme a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o estado ocupa a 9ª posição no ranking da geração distribuída no Brasil.

O Ceará possui 13,6 mil conexões espalhadas por 181 cidades, que abastecem cerca de 17,4 mil consumidores.

Um dos destaques é o município de Fortaleza, que lidera a geração fotovoltaica o Estado com 49,3 MW operacionais, correspondente a 0,9% de toda a produção nacional nesta modalidade.

Jonas Becker, coordenador estadual da Absolar, considera o Estado um importante centro de desenvolvimento da energia solar.

“A tecnologia fotovoltaica representa um enorme potencial de desenvolvimento sustentável, econômico e social para os cearenses, com geração de emprego e renda, atração de investimentos privados e colaboração no combate às mudanças climáticas”, comenta.

Marco legal da geração distribuída

A entidade defende a aprovação de um marco legal para a geração distribuída no Brasil para afastar o risco de retrocesso à energia solar e demais fontes renováveis utilizadas para a geração distribuída.

O marco legal está atualmente em debate no Congresso Nacional por projeto de lei de autoria do deputado federal Silas Câmara e relatoria do deputado federal Lafayette de Andrada.



No total, 38 instituições representativas do País apoiam o projeto, que deve garantir em lei o direito do consumidor gerar e consumir sua própria eletricidade por fontes limpas e renováveis, incluindo produtores rurais, de comércio de bens, serviços e turismo, de pequenos negócios e de defesa do consumidor.





Jonas Becker Coordenador estadual da Absolar “Por isso, é fundamental o apoio da sociedade organizada e das empresas locais no sentido de estabelecer um arcabouço legal transparente, justo e que reconheça os benefícios da energia solar na geração distribuída no País”.

Para o presidente executivo da Absolar, Rodrigo Sauaia, a energia solar fotovoltaica terá função cada vez mais estratégica para o alcance das metas de desenvolvimento socioeconômico e sustentável em todos os estados brasileiros.

“A tecnologia fotovoltaica é essencial para a recuperação da economia após a pandemia, sendo a fonte renovável que mais gera empregos no planeta”, conclui Sauaia.