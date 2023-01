Ceará terá 60 novos supermercados em 2023, projeta Acesu

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) projeta que 60 novas lojas serão abertas no Ceará este ano. A informação foi repassada ao Diário do Nordeste pelo presidente da entidade, Nidovando Pinheiro, nesta terça-feira (17).

Nidovando é um dos participantes de uma reunião organizada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Feac) com representantes do setor de laticínios, de supermercados e do Poder Judiciário, para discutir medidas contra a entrada irregular de produtos lácteos no Estado.

O representante não detalhou, ainda, em quais grupos do setor haverá a expansão de lojas. Contudo, ele adiantou que cada ponto deverá empregar, em média, 100 funcionários, totalizando um incremento de 6 mil empregos até dezembro.

Com informações da repórter Bruna Damasceno. Matéria em atualização.