Ceará se destaca por projetos em hidrogênio verde com apoio da Fiec

Primeiro estado brasileiro a produzir uma molécula de hidrogênio verde, o Ceará apresenta um grande potencial para a produção dessa energia limpa, que é produzida a partir da eletrólise da água, utilizando energia renovável, geralmente de fontes como a solar ou eólica. O potencial de produção se dá devido à abundância de recursos naturais, como a intensa irradiação solar e os fortes ventos na região. A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) tem impulsionado as discussões sobre hidrogênio verde no Ceará e garantido investimentos de empresas para os projetos associados.

A implementação do Hub de Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém foi aprovada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) durante a 309ª reunião ordinária do órgão em setembro. Jurandir Picanço, consultor de energia da FIEC, explica que a Federação incentivou que as instituições se comprometessem a oferecer apoio aos investidores que se interessam em desenvolver projetos relacionados ao hidrogênio verde no Ceará. “Foi a Fiec que propôs ao Governo do Estado do Ceará a criação do Hub. Essa iniciativa surgiu da parceria com o Governo do Estado, a Universidade Federal do Ceará e o próprio Porto do Pecém”, explica.

Jurandir destaca que as empresas estão sendo bastante receptivas à iniciativa. “Desde o anúncio do Hub, em fevereiro de 2021, 33 empresas já assinaram o memorando de entendimento demonstrando interesse em desenvolver estudos para examinar a viabilidade de implantar empreendimentos de hidrogênio verde no Ceará”, revela.

Ele ainda complementa informando que existem indicativos para o avanço dos estudos das empresas. “Os estudos reservados estão avançando e algumas empresas já pagam aluguel por áreas no Pecém e indicam que estão ou pretendem desenvolver seus projetos de engenharia. Tivemos empresas que já apresentaram estudos de licenciamento ambiental”, pontua o consultor.

Um projeto da companhia siderúrgica do Pecém, adquirida pela Arcelormittal, anunciou recentemente o seu propósito em produzir o aço verde, em que o hidrogênio verde substituiu o carvão. O anúncio mantém o setor otimista para os próximos passos e esperançosos para a decisão final de investimento.