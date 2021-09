Ceará negocia investimento de R$ 50 milhões para fábrica de aviões

A fabricante de aviões Octans Aircraft, instalada em São Paulo, estuda abrir uma unidade no Nordeste e o Ceará tem se mostrado um dos fortes candidatos a levar a disputa. Representantes da empresa já visitaram três possíveis áreas no Estado, em Sobral, Aracati e Eusébio.

A informação foi revelada ao Diário do Nordeste por Raimundo Gomes de Matos, diretor de planejamento da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), instituição procurada para analisar a proposta.

Conforme Gomes de Matos, a empresa tem uma carteira fechada para a entrega de 20 aviões e, inicialmente, solicitou apoio para capacitar profissionais nordestinos e levá-los à fábrica em São João da Boa Vista (SP). O suporte da Sudene fica condicionado a um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) registrado na Região.

Raimundo Gomes de Matos Diretor de planejamento da Sudene "Nós fizemos esse trabalho de convencimento de trazer a fábrica pra cá e ele (CEO da Octans Aircraft) aceitou. A princípio, foi considerado o município de Campina Grande, mas tivemos algumas dificuldades lá por parte da área pertencer ao governo do Estado. Então, sensibilizamos para vir ao Ceará"

De acordo com a estimativa do diretor da Sudene, deve ser necessário um investimento de cerca de R$ 50 milhões para a instalação da empresa, aporte que seria realizado com recursos próprios.

Áreas avaliadas

A área considerada para a operação da fábrica em Aracati fica localizada no aeroporto do município onde, até 2019, funciona a base da TAM Aviação Executiva.

O espaço em Sobral também é de responsabilidade do Governo do Estado, enquanto uma empresa privada é responsável pela terceira possibilidade, onde fica uma oficina de helicópteros.

"Ele (representante da empresa) tem recursos próprios. Fizemos um estudo da proposta e ela tem viabilidade econômica. Temos esses espaços que seriam negociados com governo e prefeitura, mas ele também está buscando parcerias privadas para ter mais opções", afirma Matos.

A decisão sobre onde o investimento será realizado deve sair nos próximos dois meses, diz, tendo em vista que já há uma carteira de projetos a ser entregue.

"O fato é que existe um diálogo bastante positivo de nós levarmos essa fábrica para o Ceará", conclui o diretor da Sudene.

Legenda: No site da companhia, o modelo disponível para compra é o Cygnus, um monomotor de pequeno porte com cinco lugares Foto: Divulgação

A Octans Aircraft

A Octans Aircraft foi fundada em 2002 sob o nome de Inpaer. A fabricante atua em todas as fases, desde a elaboração do projeto até sua montagem final e entrega para os clientes.

Em 2017, a marca foi mudada para Octans Aircaft seguindo a estratégia de globalização da empresa, que demandou investimento de R$ 80 milhões entre 2013 e 2019. A empresa já realizou a entrega de cerca de 240 aeronaves.

No site da companhia, o modelo disponível para compra é o Cygnus, um monomotor de pequeno porte com cinco lugares e certificação iBR 2020 emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A plataforma ainda indica parcerias com empresas como Eringer, Siemens e F/List na Europa e Hartzell, Garmin, AmSafe e Lycoming nos Estados Unidos.

