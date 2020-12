Ceará lidera geração de emprego no Nordeste com 16,4 mil novas vagas em novembro

O Ceará gerou 16,4 mil novas vagas de emprego em novembro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quarta-feira (23). O resultado superou a marca de outubro (16,2 mil) e é o melhor do ano até o momento.

O número é resultado da diferença entre 39,6 mil admissões e 23,2 mil desligamentos. O saldo foi o maior do Nordeste no mês, bem à frente da Bahia e de Pernambuco, que ficaram em segundo e terceiro lugares com 13,8 mil e 13,7 mil novas vagas, respectivamente.

O Ceará ainda apresentou o sétimo melhor saldo do Brasil, atrás apenas de São Paulo (138,4 mil), Santa Catarina (33 mil), Minas Gerais (32,8 mil), Rio de Janeiro (32,6 mil), Paraná (29,8 mil) e Rio Grande do Sul (29,7 mil).

Entre os setores produtivos, o de serviços foi o que gerou maior número de vagas, sendo responsável por 5,9 mil delas. Em seguida, aparecem a indústria (5,2 mil) e o comércio (3,7 mil). Construção (1 mil) e agropecuária (198) também contrataram mais que demitiram, embora em menor escala.

No acumulado do ano, o Estado apresenta um saldo positivo em 1.047 vagas mesmo com o tombo durante o período mais crítico da pandemia.

Confira saldos do Nordeste

Ceará - 16,4 mil Bahia - 13,8 mil Pernambuco - 13,7 mil Rio Grande do Norte - 4,7 mil Maranhão - 4,1 mil Alagoas - 3,7 mil Sergipe - 2,8 mil Piauí - 2,1 mil

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios