Emprego: Ceará tem 1.173 vagas abertas nesta quarta-feira (23); confira

O Sine/IDT está ofertando 1.173 vagas de emprego em todo o Ceará nesta quarta-feira (23). Há oportunidades para diversos cargos, sendo 89 delas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Em Fortaleza, são 343 vagas abertas, com destaque para os cargos de costureira em geral (37), costureira de máquinas industriais (33), capataz (20) e auxiliar de estoque (16).

A Capital também oferece 43 oportunidades para PCDs, com 6 vagas para auxiliar de limpeza, 6 para operador de caixa, 4 para atendente de padaria, 4 para armazenista e 3 para fiscal de prevenção de perdas.

Região Metropolitana

Na Região Metropolitana, empresas de Maracanaú estão com 125 vagas abertas, 52 delas para motorista carreteiro, 12 para a função de soldador, 5 para auxiliar de estoque. Tem, ainda, vagas para costureira de máquinas industriais (05), montador de móveis de madeira (03), auxiliar de cozinha (04), entre outras.

Para PCDs, o município oferta 13 vagas: 2 para ajudante de carga e descarga de mercadoria; 3 para auxiliar de linha de produção; 3 para assistente administrativo; 2 para auxiliar de expedição; 1 para dobrador-revisor - em fábrica de tecidos, 1 para expedidor de mercadorias e 1 para zelador.

No distrito de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, são 155 oportunidade de emprego. A maior parte é para eletricista, com 25 vagas abertas, outras 20 vagas para mecânico de manutenção de máquina industrial, e também 20 vagas para operador de processo de produção.

Interior

Na Região Norte, em Sobral, as empresas oferecem 134 vagas. O cargo em destaque é de vendedor pracista, com 42 vagas disponíveis. Também tem oportunidades no município para motorista entregador (06); consultor de vendas (5); marceneiro (4); impressor serigráfico (3), entre outras.

Para Pessoas com Deficiência, o município tem 4 vagas, sendo 2 para carregador de armazém; 1 para eletricista e 1 para zelador.

Já no Cariri, em Juazeiro do Norte, o Sine/IDT disponibiliza 54 vagas. No município, as funções mais demandadas são de agente de vendedor pracista (12). Também tem vagas para assistente de contabilidade (01); borracheiro (02); cozinheiro (01); eletricista (03); fisioterapeuta (03); sushiman (01), entre outras.

Os interessados podem conferir a lista completa de vagas e se candidatar no site e aplicativo do Sine/IDT. O atendimento presencial nas unidades da instituição também já retornou, mediante agendamento prévio e cumprimento das medidas preventivas de contaminação por Covid-19.