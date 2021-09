Ceará libera pagamento do Programa Auxílio Catador 2021 a partir desta sexta-feira (3)

O pagamento e os cartões magnéticos para ter acesso ao Programa Auxílio Catador serão liberados partir desta sexta-feira (3), nas agências bancárias do Banco do Brasil (BB), no Ceará. O benefício é referente aos meses de março, abril, maio, junho e julho últimos.

Os beneficiários que ainda não possuem o cartão devem comparecer em uma unidade do banco para recebê-lo, conforme o cronograma estipulado pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

Neste link é possível checar a data agendada para as retiradas de cada pessoa. Ao acessá-lo, basta buscar pelo seu nome e o endereço definido. No dia, é necessário levar documentos originais de identificação e CPF.

>> Localize uma agência do Banco do Brasil mais próxima

Como receber o benefício

Conforme informado pelo Banco do Brasil, os beneficiários que já receberam o cartão poderão receber o benefício nos seguintes locais:

Autoatendimento das agências bancárias;

Correspondentes bancários;

Realizar compras nos estabelecimentos que aceitem a bandeira do cartão Visa.

O que fazer caso não consiga retirar o cartão ou o dinheiro

De acordo com a Sema, em caso de dificuldade para receber o cartão magnético ou o benefício, deve-se entrar em contato com a Coordenadoria de Desenvolvimento Sustentável (Codes).

E-mail: auxiliocatador2021@sema.ce.gov.br

Telefone: (85) 3108-2777

Quem tem direito ao benefício

Serão assistidos pelo programa aqueles que comprovaram a produtividade mínima mensal para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis, referente aos meses de março, abril, maio, junho e julho.

Os valores de março e abril referem-se aos beneficiários com pendências.

O que é o Programa Auxílio Catador

É um auxílio financeiro emergencial, durante a pandemia, destinado a catadores de lixo do Ceará. A concessão corresponde a 1/4 do salário mínimo, no valor de R$ 275. Ao todo, serão 12 parcelas em 2021 pagas até o dia 31 de dezembro de 2021.

O programa foi sancionado pelo governador Camilo Santana (PT) em agosto de 2020.

Ano passado, foram contemplados 1.342 catadores de 48 associações, em 41 municípios. Em 2021, serão 2.486, sendo de 73 associações, em 70 municípios.