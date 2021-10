Ceará gera mais de 13 mil empregos em setembro e tem segundo melhor resultado do ano

O Ceará registrou a criação de mais de 13 mil empregos formais no mês de setembro. A informação foi confirmada pelo relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

Com o resultado, o Estado completou o sexto mês consecutivo com números positivos de geração de postos de trabalho.

Ao todo, o Ceará gerou 13,667 mil empregos em setembro, a partir da soma das 47.068 admissões e 33.401 desligamentos.

Além do dado positivo, setembro representou o segundo melhor resultado do Ceará em 2021, ficando atrás apenas de agosto, quando foram gerados 16,257 mil empregos.

Em relação à soma do País, foram gerados 313,902 mil empregos no mês passado. O dado foi gerado a partir de 1,78 milhão de admissões e 1,466 desligamentos.

Setores da economia

Em setembro, todos os setores da economia registraram saldo positivo de geração de empregos no Ceará.

No entanto, o principal resultado foi registrado no setor de serviços, que teve saldo de 5,128 mil empregos. A lista segue com a indústria (3,821 mil), comércio (2,873 mil), construção (1,564 mil), e agropecuária (281).

Destaques

Em relação aos municípios com melhor resultado no Ceará, Fortaleza foi o que registrou o maior saldo em setembro. A Capital foi responsável por gerar 5.743 empregos. O ranking apresenta Sobral com o segundo melhor resultado.

Confira a lista das cidades que mais geraram empregos:

Fortaleza: 5,743 mil Sobral: 1,155 mil Caucaia: 780 Maracanaú: 518 Eusébio: 383 Juazeiro do Norte: 381 Horizonte: 277 Quixeramobim: 254 São Gonçalo do Amarante: 221 Jijoca de Jericoacoara: 166

