Ceará fecha parceria com Angola Cables para construção de segundo data center na Praia do Futuro

O Ceará fechou uma parceria com a Angola Cables, empresa multinacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), para construção de um segundo data center, de aproximadamente 960m², na Praia do Futuro, em Fortaleza. Nesta segunda-feira (22), o governador Elmano de Freitas (PT) se reuniu com Ângelo Gama, CEO da empresa que oferece infraestrutura de cabos submarinos.

O novo equipamento no setor de telecomunicações conta com investimento partindo de R$ 250 milhões (cerca de US$ 50 milhões), chegando a R$ 400 milhões até a conclusão, em 2025.

A primeira fase de construção do empreendimento inicia já no segundo semestre deste ano. “Decidimos fazer do Ceará a nossa sede nas Américas. Porque achamos realmente que conseguimos juntar aqui um ecossistema, quer da parte de tecnologia, quer da parte de interesse dos grandes players internacionais, e também pelo próprio mercado das telecomunicações e tecnologia da informação”, disse Ângelo Gama.

Elmano de Freitas Governador do Ceará “Muito importante a decisão da parceria que temos aqui no estado para criarmos o Ceará como um grande polo tecnológico para o Brasil. E essa parceria com a Angola Cables é muito importante para o nosso povo. Será um investimento que gerará empregos na construção do data center, vai gerar empregos para as pessoas que depois vão trabalhar na empresa”.

Primeiro data center

A Angola Cables investiu US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão), em 2019, para construção do primeiro data center no Ceará. A estrutura está em uma área de 3.000m², também na Praia do Futuro.

Além disso, a empresa financiou a instalação dos cabos submarinos Sacs e Monet, que ligam as Américas e a África por meio de fibra ótica, gerando uma rota alternativa de conexão entre os Estados Unidos e o continente africano.

Com isso, as empresas instaladas no Ceará possuem uma conexão com melhor qualidade. Isso resulta no estímulo a economia e na geração de empregos.