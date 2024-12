Ceará deve receber 1,9 mil quilômetros de linhas de transmissão com cadeia do hidrogênio verde

O Ceará deve receber 1.900 quilômetros de linhas de transmissão nos próximos anos. O reforço na infraestrutura de distribuição de energia deve ocorrer em meio ao desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde.

A informação foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante o Cresce Ceará, evento promovido nesta sexta-feira (6) pelo Diário do Nordeste em parceria com o Banco do Nordeste (BNB) e a Enel.

O governador destacou que o Ceará deve se consolidar como um grande hub de hidrogênio verde - hidrogênio produzido a partir de energia renovável que pode ser utilizado como combustível na indústria, transporte e outros setores.

Segundo Elmano, apenas os primeiros três pré-contratos para produção do hidrogênio limpo no Complexo do Pecém totalizam mais de 10 Gigawatts de energia.

No Ceará, tudo que consumimos representa em torno de 1,5 GW. E os três pré-contratos que temos representam 10 GW, mais de seis vezes o que o Ceará consome. E vamos ter, nesse mesmo período, investimentos para construção de mais de 1.900 km de linha de transmissão. Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará

A necessidade de aumentar a infraestrutura de transmissão do Ceará é uma demanda antiga do setor. A dificuldade em escoar a energia produzida tem gerado prejuízo às empresas e temor de fuga de investimentos.

CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA

O desenvolvimento das plantas de hidrogênio verde e o consequente crescimento da matriz energética sustentável demandam uma grande quantidade de mão de obra qualificada no Estado.

Elmano de Freitas destacou que 11.500 profissionais devem se formar na área de energia renovável, com cursos técnicos ou de especialização, a partir de parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

“Vamos começar a formação dos alunos em treze laboratórios de tecnologia avançados, nos municípios onde as empresas de energias estão instaladas. Nós não saímos espalhando laboratórios onde não tem a demanda de emprego, nós estamos instalando entre as empresas estão”, disse.

Após a formação, os alunos devem realizar uma espécie de estágio de seis meses nas empresas do setor. Outro equipamento de formação de mão de obra da área será o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) do Ceará, que deve ter o novo curso de engenharia de energia.

AUTORIZAÇÃO PARA POLO AUTOMOTIVO

Em seu discurso no Cresce Ceará, Elmano de Freitas também comentou sobre o andamento do projeto do polo automotivo de Horizonte.

“Nessa semana, o Congresso votou uma Medida Provisória que garante a legalidade para trazermos o polo automobilístico para o Ceará. Um projeto que deve ser protocolado aqui algumas semanas no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços”, disse.

O polo multimarcas deve utilizar incentivos do programa Mover - política de incentivo à produção de carros elétricos e a descarbonização do setor automotivo brasileiro.

Ao todo, são R$ 19 bilhões disponibilizados em créditos financeiros para empresas habilitadas no programa, escalonados até 2028. O polo de Horizonte pode produzir 100 mil veículos híbridos e elétricos ao ano.

DUPLICAÇÃO DE BRs

O governador do Ceará também destacou a assinatura da ordem de serviço das obras de duplicação da BR-116, até Tabuleiro do Norte, na região do Vale do Jaguaribe.

Outra rodovia a receber duplicação será a BR-222, que deve receber R$ 264 milhões em emendas de bancada.

“É importante para a indústria, para o agro cearense, mas especialmente para a indústria. Porque boa parte dela vende seus produtos, seja uma cerveja ou um biscoito, para a região norte do Brasil e essa BR é fundamental na logística e distribuição”, destacou.