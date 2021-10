Ceará assina acordo com empresa alemã para produção de hidrogênio verde no Pecém

O governador Camilo Santana assinou nesta sexta-feira (29), em Munique, na Alemanha, acordo com a multinacional alemã Linde para implementação de uma planta de Hidrogênio Verde no Ceará.

Maior empresa global na produção de gases industriais e engenharia, a Linde é representada na América do Sul pela White Martins. Esse é o 12º memorando de entendimento assinado pelo Estado para a produção de H2V no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

Camilo Santana Governador do Ceará “A Linde está investindo muito em tecnologias na área de Hidrogênio Verde e enxerga o Ceará com grande potencial para a produção de energia limpa, devido às condições favoráveis de vento e sol, além da localização privilegiada do Estado. Estamos muito confiantes de que vamos firmar mais essa importante parceria para a produção de Hidrogênio Verde”

O vice-presidente Global da Linde, David Burns, comentou a assinatura do acordo com o Governo do Ceará.

“É uma satisfação muito grande trabalharmos juntos nesse projeto. A White Martins já tem sua planta (de oxigênio) no Pecém, e agora temos a necessidade de produzir combustível sustentável. A Linde tem buscado parceiros e o Ceará tem muito potencial nesse sentido. Acredito que essa será uma parceria muito importante para o Estado, para o Brasil e para a Europa”, citou Burns.

Empresas que já assinaram memorando de entendimento com o Governo

Enegix Energy

White Martins

Qair

Fortescue

Eneva

Diferencial

Hytron

H2helium

Neoenergia

Engie

Transhydrogen Alliance

Linde

Hidrogênio Verde

O Hub de Hidrogênio Verde do Ceará, instalado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, foi lançado neste ano em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

A ideia é buscar reduzir a emissão de poluentes com novos investimentos e ampliar as oportunidades de negócios e geração de empregos no Ceará, para assim impulsionar a economia do Estado.

O hidrogênio verde (H2V) é produzido através de fontes renováveis e é atualmente considerado o pilar da transformação.