Francesa Engie é a 10ª empresa interessada em produzir hidrogênio verde no Ceará

O Governo do Estado assinou nesta sexta-feira (15) mais um memorando de entendimento para produção de hidrogênio verde no Ceará. A multinacional francesa Engie é a décima empresa a demonstrar interesse em investir na tecnologia no estado, fortalecendo o Hub de Hidrogênio Verde, no Pecém.

A assinatura do documento foi transmitida pelas redes sociais pelo governador Camilo Santana, que estava acompanhado do secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Junior, e da secretária executiva da Indústria da Sedet, Roseane Medeiros.

“Estamos muito felizes em receber uma das maiores empresas da área de energia do mundo e ressalto que estamos prontos para juntos construirmos esse projeto a várias mãos”, afirmou o governador.

O projeto da Engje visa a produção em grande escala e a exportação do combustível hidrogênio verde. Na primeira etapa, o objetivo é produzir entre 100 e 150 MW em um prazo de até cinco anos.

A empresa também está avaliando o uso do combustível em mobilidade pesada, na indústria do aço, produção de químicos e mistura para as redes de transporte de gases. A ideia é desenvolver outras fases até chegar a uma escala maior, acompanhando a expansão dos mercados locais e internacionais.

“Certamente esse é o primeiro passo de uma grande parceria com o Estado do Ceará. Na nossa visão, o hidrogênio é um vetor estratégico para a descarbonização, pois permite uma melhor integração das energias renováveis, além de ajudar a reduzir as emissões em setores difíceis de atingirem suas metas”, disse o vice-presidente executivo de Desenvolvimento de Negócios Globais da Engie Green Hydrogen, Raphael Barreau.

Empresas que já assinaram memorando de entendimento no Ceará

Enegix Energy

White Martins

Qair

Fortescue

Eneva

Diferencial

Hytron

H2helium

Neoenergia

Engie

