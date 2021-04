Camilo Santana diz que decisão sobre novo decreto no Ceará será anunciada neste sábado (10)

O governador Camilo Santana informou que a decisão sobre a prorrogação do lockdown ou liberação de atividades econômicas no Ceará será divulgada neste sábado (10). Comitê que delibera sobre o combate à Covid-19 no Estado esteve reunido nesta sexta-feira (9).

"Continuaremos avaliando os termos do decreto com muito rigor e responsabilidade para o anúncio ainda neste sábado", comentou o chefe do Executivo Estadual nas redes sociais.

A definição era esperada ainda para esta sexta, mas, assim como o governador falou em anúncio na semana passada, os indicadores da doença neste momento de estabilização precisam ser avaliados com rigor.