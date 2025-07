Caixa reajusta valores de apostas da Mega-Sena e outras loterias; veja novos preços

Seis modalidades de loteria da Caixa Econômica Federal terão reajustados os preços cobrados pelas apostas a partir da próxima quarta-feira (9). Serão alterados os valores da Dupla Sena, da Quina, da Lotofácil, da Loteca, da Mega-Sena e da Super Sete.

Segundo a Caixa, o reajuste é para "manter a sustentabilidade" do sistema e ampliar os valores das premiações.

A maioria das modalidades terão reajustes entre R$ 0,50 e R$ 1 em relação aos valores cobrados atualmente. Veja abaixo os novos preços:

Dupla Sena : R$ 3

: R$ 3 Quina : R$ 3

: R$ 3 Lotofácil : R$ 3,50

: R$ 3,50 Loteca : R$ 4

: R$ 4 Mega-Sena : R$ 6

: R$ 6 Super Sete: R$ 3

Veja os concursos que irão inaugurar os reajustes e as datas do início das apostas e do sorteio de cada um:

Dupla Sena : 2.832 (Data de início das apostas: 09/07 / Data do sorteio: 11/07)

: 2.832 (Data de início das apostas: 09/07 / Data do sorteio: 11/07) Quina : 6.770 (Data de início das apostas: 09/07 / Data do sorteio: 10/07)

: 6.770 (Data de início das apostas: 09/07 / Data do sorteio: 10/07) Lotofácil : 3.439 (Data de início das apostas: 09/07 / Data do sorteio: 10/07)

: 3.439 (Data de início das apostas: 09/07 / Data do sorteio: 10/07) Loteca : 1.202 (Data de início das apostas: 09/07 / Data do sorteio: 14/07)

: 1.202 (Data de início das apostas: 09/07 / Data do sorteio: 14/07) Mega-Sena : 2.887 (Data de início das apostas: 10/07 / Data do sorteio: 12/07)

: 2.887 (Data de início das apostas: 10/07 / Data do sorteio: 12/07) Super Sete: 0.727 (Data de início das apostas: 30/07 /Data do sorteio: 01/08)

Horário de abertura das apostas

Todas as apostas serão abertas às 21 horas nas datas informadas, exceto a Loteca, que terá apostas abertas às 6 horas e apuração dos resultados às 18h do dia do sorteio.