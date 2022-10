Caixa anuncia renúncia de vice-presidente de tecnologia citado em denúncias de assédio moral

A Caixa Econômica Federal acatou a renúncia do vice-presidente de Tecnologia e Digital do banco, Claudio Salituro. A informação foi emitida em comunicado, nesta segunda-feira (17).

Claudio Salituro é o quarto vice da Caixa a cair desde junho, quando servidoras denunciaram situações de assédio. Ex-presidente Pedro Guimarães, pivô de dezenas de denúncias, também deixou o posto.

Caixa Econômica Federal Comunicado ao mercado A Caixa Econômica Federal comunica à sociedade brasileira, aos seus clientes e empregados, e ao mercado em geral que o Conselho de Administração acatou, nesta data, pedido de renúncia, por questões pessoais, do Sr. Claudio Salituro ao cargo de Vice-Presidente de Tecnologia e Digital.

Em julho deste ano, Claudio Salituro apareceu em vídeo filmando e xingando servidores do banco. Na época, a Caixa afirmou que o material seria apurado por uma auditoria privada.

As denúncias de assédio moral e sexual praticados pelo ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães, que comandava o banco desde o início do governo Jair Bolsonaro, vieram à tona no fim de junho.

Decisão do Conselho de Administração da Caixa

De acordo com informações da TV Globo, a decisão da saída de Claudio Salituro foi tomada durante a reunião do Conselho de Administração da Caixa que analisou um relatório da corregedoria, com mais de 500 páginas, sobre as denúncias de assédio contra o ex-presidente do banco Pedro Guimarães.

A Caixa Econômica Federal ainda não informou quem deve ocupar a vaga deixada por Claudio Salituro.

Ainda em documento, a empresa agradeceu o trabalho do vice-presidente. "A Caixa agradece ao Sr. Claudio Salituro pelas relevantes contribuições, profissionalismo e dedicação, desejando-lhe sucesso nos novos desafios".

