Presidente da Caixa Pedro Guimarães diz ter vida 'pautada pela ética', após denúncia de assédio

Pedro Guimarães fez o primeiro pronunciamento após a divulgação das denúncias de assédio sexual contra ele. O presidente da Caixa Econômica Federal falou em um evento do banco nesta quarta-feira (29) e disse que tem a vida "pautada pela ética".

"Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa. Acho que de uma maneira muito clara... São quase 20 anos juntos, dois filhos, uma vida inteira pautada pela ética", pontuou Guimarães. As informações são do G1.

Ele é investigado pelo Ministério Público Federal (MPF), após funcionárias o denunciarem. O caso segue em sigilo. Guimarães é um dos nomes do governo mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro.

As mulheres apontaram que Guimarães possuía um "conceito deturpado de meritocracia", que acreditava ser possível garantir ascensão na carreira para as funcionárias que aceitassem as investidas. “Sempre tem perguntas do tipo: ‘Quero saber se você está comigo ou não, se eu posso contar com você’”, disse Cristina.

Em uma viagem que integrava à programação do Caixa Mais Brasil, Guimarães chegou a declarar que faria Cristina sangrar. “Ele me falou: ‘Vou te rasgar. Vai sangrar’”, detalhou ao Metrópoles.

O que diz a Caixa

Em nota enviada ao Metrópoles, a Caixa Econômica alegou que não tem conhecimento das denúncias e citou haver protocolos de prevenção contra comportamentos indevidos de seus funcionários.

"O banco possui um sólido sistema de integridade, ancorado na observância dos diversos protocolos de prevenção, ao Código de Ética e ao de Conduta, que vedam a prática de 'qualquer tipo de assédio, mediante conduta verbal ou física de humilhação, coação ou ameaça'", acrescentou, em nota ao site.

