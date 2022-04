Caixa abre 116 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1 mil no Ceará; veja como se candidatar

A Caixa Econômica Federal está com 116 vagas para o processo seletivo de estágio no Ceará. A inscrição é gratuita e segue até o dia 20 de abril, no portal do CIEE.

A Bolsa-Auxílio varia entre R$ 400 e R$ 1.000, de acordo com a escolaridade. Já a carga horária, pode chegar a 25 horas semanais. Os estudantes ainda receberão R$ 130 de auxílio-transporte por mês.

Cursos com vagas

As oportunidades são direcionadas para os cursos de:

Direito;

Arquitetura e Urbanismo;

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica;

Engenharia Agrícola/Agronomia;

Engenharia de Telecomunicações;

Engenharia Mecânica;

Engenharia Ambiental

Ensino Médio;

Técnico;

EJA.

O processo seletivo também conta com vagas para profissionais com deficiência.

Como se candidatar?

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no portal do CIEE, até o dia 20/04.

Como deve funcionar o processo seletivo?

Os interessados devem ficar atentos às três fases do processo seletivo. Além da inscrição online, o estudante deverá realizar uma prova online - liberada assim que a inscrição for confirmada. Por fim, uma entrevista presencial na unidade determinada pela Caixa. A classificação final será publicada no dia 19/05.