Brisanet tem lucro líquido de R$ 30,5 milhões no 4º trimestre; crescimento foi de 19 vezes

A provedora de internet Brisanet, sediada no Ceará, teve lucro líquido de R$ 30,5 milhões no quarto trimestre de 2022. Isso representa um crescimento de 19 vezes em relação ao mesmo período do ano anterior (R$ 1,6 milhão).

De acordo com o Valor Econômico, a empresa teve lucro total 18 vezes maior em 2022, com R$ 60,7 milhões.

Entre outubro e dezembro na base anual, a receita líquida da companhia cresceu 35,7%, elevando o valor a R$ 277,5 milhões. Já entre janeiro a dezembro, o crescimento foi de 35,2% (R$ 985,2 milhões em comparação a 2021).

Expansão

Conforme a empresa, os resultados positivos foram impulsionados pela expansão da Brisanet, que passou a ocupar mais 34 cidades, incluindo Recife e o norte da Bahia.

O lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, sigla em inglês) alcançou R$ 143 milhões entre outubro e dezembro. O acréscimo foi de 108,8%, com margem de 52%.

No acumulado, o Ebitda ajustado da Brisanet teve crescimento de 60,6%, para R$ 435,8 milhões. A margem subiu 7 pontos percentuais em comparação ao ano anterior, para 44%.

