Bradesco fora do ar? Clientes reclamam de problemas no aplicativo, caixa e internet banking

Clientes do banco Bradesco estão reclamando, nas redes sociais, que os serviços estão fora do ar nesta terça-feira (30). Há problemas tanto no aplicativo e internet banking quanto nos caixas eletrônicos para sacar dinheiro e fazer transações.

De acordo com o site DownDetector, que reúne reclamações de serviços fora do ar, o pico de problemas começou pouco antes das 8h. Às 8h50, 964 pessoas reportaram problemas.

O perfil do Bradesco no Twitter respondeu alguns clientes que usaram seus perfis para pedir informações sobre as falhas. Segundo o banco, os acessos já foram regularizados.

Conforme a instituição bancária, as equipes técnicas "identificaram o que houve" e já repararam os problemas. No entanto, pessoas seguem reclamando.