Bolsonaro diz que, por ele, Petrobras 'poderia ser privatizada hoje'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quarta-feira (16), que, por ele, a Petrobras "poderia ser privatizada hoje". A declaração foi dada em entrevista à TV Ponta Negra, afiliada do SBT no Rio Grande do Norte.

"Para mim, é uma empresa que poderia ser privatizada hoje", disse Bolsonaro, reassumindo a tentativa de livrar o Governo do ônus político do reajuste dos combustíveis, anunciado pela estatal na semana passada. "Não posso interferir. Se pudesse interferir, as decisões seriam outras."

Demissão de presidente da Petrobras

Bolsonaro também considerou a hipótese de demitir o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna.

"Existe a possibilidade. Todo mundo pode ser substituído se não estiver fazendo trabalho a contento. Todos podem ser trocados por falha ou omissão", declarou o chefe do Executivo.

O presidente ainda elevou o tom das críticas à estatal: "Petrobras se transformou em Petrobras Futebol Clube, clubinho que só pensa neles, jamais no Brasil, até mesmo repasse para o gás de cozinha, impensável, fizeram também", disse ele na entrevista, gravada nesta quarta no Palácio do Planalto e exibida no período da tarde.