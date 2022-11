Black Friday do Beach Park traz melhor preço do ano para ingressos e hospedagem

Começa nesta sexta-feira, dia 18, a Black Friday do Beach Park, para quem se cadastrar na Lista VIP. A campanha “Black do Beach” estará disponível para público geral de domingo, 20, até o dia 25, com ingressos promocionais para o parque aquático e hospedagens nos resorts do destino.

A Lista VIP da Black do Beach garante acesso antecipado às ofertas do Beach Park, além de desconto exclusivo (mais 10% nas condições de hotelaria para os cadastrados). A lista está disponível para cadastro no site www.beachpark.com.br, até sábado (19).

A campanha oferece os preços mais baixos do ano, de acordo com a empresa. Os ingressos para o Aqua Park, por exemplo, vão sair a partir de R$140 (10x de R$14). O valor pode variar de acordo com o período de agendamento e as entradas podem ser utilizadas até dezembro de 2023.

Os valores oferecidos para diárias nos resorts do destino terão descontos de até 40%. No Oceani Beach Park Resort, por exemplo, o apartamento Gran Standart para dois adultos, com café da manhã incluso, sai a partir de R$368 a diária, com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes. O cancelamento é gratuito até 30 dias antes da data do check-in.

Novidades

Um dos principais destinos turísticos do Brasil e um dos cinco parques aquáticos mais visitados da América Latina (TEA/AECOM 2021), o Beach Park vai estrear algumas

novidades no início da alta estação, como a programação especial da Torcida Beach Park para o Mundial de Futebol 2022. Também está prevista a abertura do novo Restaurante e Bar Coqueiral, na Vila Azul do Mar e de um Kite Center, onde os amantes do kite surf poderão ter aulas e locar equipamentos para a prática.

Um spa exclusivo em parceria com a Mandala Massoterapia também está entre as estreias da alta estação. O visitante poderá ter um momento de relaxamento depois de toda a adrenalina dos brinquedos. Além disso, o parque aquático contará com a ampliação do Espaço Cabanas - área privativa para quem busca conforto e comodidade – que ganhará 10 novas cabanas para somarem com as oito já existentes.

Entre as atrações de destaque do parque está o Tobomusik, primeiro toboágua musical da América Latina. A atração conta com 3 toboáguas, com mais de 100m de extensão, e mescla efeitos visuais com música durante a descida.

Serviço

Black do Beach – 20 a 25/11

Site: www.beachpark.com.br

Instagram:@beachpark

Facebook: Beach Park Brasil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE