Bilionário Elon Musk não tem residência física e dorme em quartos de hóspede de amigos

O empresário sul-africano Elon Musk relatou não ter residência fixa durante entrevista ao canal TED. O CEO da Tesla e da Space X, que concentra patrimônio estimado de US$ 264,6 bilhões (cerca de R$ 1,24 trilhão), compartilhou que vive em quartos de hóspede das casas de amigos. As informações são do Uol.

O homem mais rico do mundo explicou que não considera sua concentração de riqueza como um problema, ainda que o valor ultrapasse o dinheiro que bilhões das pessoas mais pobres do mundo possuem.

Além disso, não se afeta com as críticas sobre sua concentração de riqueza. "Neste ponto, não faz muita diferença", afirmou.

"Seria muito problemático se eu estivesse gastando bilhões de dólares por ano em consumo pessoal. Mas esse não é o caso, na verdade, eu nem tenho uma casa no momento. Eu estou, literalmente, ficando na casa de amigos", justificou.

Elon Musk Bilionário "Se eu viajo para a área da baía de São Francisco, onde fica a maior parte da área da engenharia da Tesla, eu basicamente circulo pelos quartos de hóspedes de amigos".

Elon Musk não possui iates, nem tira férias. Dentre um de seus "gastos", citou o avião particular. "A única exceção é o avião. Mas se eu não uso o avião, tenho menos horas para trabalhar", detalhou.

Resistência ao consumo

A cantora Grimes, mãe dos filhos de Musk, chegou a comentar sobre a resistência ao consumo que o empresário tem. Em entrevista à revista Vanity Fair, disse que parece que ele viveria "abaixo da linha da pobreza", porque uma vez não quis comprar um colchão novo ao aparecer um furo no produto.

Grimes Cantora "Ele não vive como um bilionário, às vezes, ele vive abaixo da linha da pobreza. O cara não queria nem comprar um colchão novo".

O Banco Mundial considera que é preciso ter renda diária inferior a US$ 5,50 (equivalente a R$ 25,76) para ser considerado "abaixo da linha da pobreza".

Por sua vez, Musk chegou a receber, em 2021, US$ 2.154,78 (R$ 10 mil) por segundo. A informação é da revista Forbes.

