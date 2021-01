Beira-Mar terá bonde elétrico turístico; com investimento de R$ 214 milhões, governo lança edital

O Governo do Estado lançou o edital de para a construção de um bonde elétrico para turismo em Fortaleza. O projeto deverá contemplar as áreas da Avenida Beira Mar até o Centro da cidade e tem uma previsão de conclusão de 15 meses a partir da ordem de serviço.

Ao todo, o bondinho deve ter dez paradas e ligar o Mercado dos Peixes ao Centro de Fortaleza, próximo ao passeio público.

"O projeto é composto pelo trecho localizado entre o calçadão da Beira Mar, nas imediações do final da Av. Barão de Studart e a Praça da Estação, com cerca de 6 km de extensão, paradas, pátio de manutenção e centro de controle", explica o edital.

O projeto também inclui a necessidade de montar as intervenções previstas para rede de caminhos para pedestres, adequação geométrica de vias e interseções visando potencializar impactos urbanísticos da implantação do VLT.

Investimento

O valor total da obra está previsto em cerca de R$ 214,863 milhões. O projeto executivo tem valor de R$ 3,340 milhões, enquanto o canteiro de obras deverá somar um investimento de R$ 383 mil.

Já os sistemas – sinalização, telecomunicação, bilhetagem, CFTV, SIP – e a alimentação de energia estão orçados em R$ 59,529 milhões. Os materiais rodantes têm previsão de pagamento de R$ 93,229 milhões.

O modelo de competição será o de menor preço. Ou seja, será considerado o vencedor o consórcio ou empresas que conseguir operar o menor orçamento necessário para realizar a obra.

Entre as justificativas para a compra do novo equipamento está a melhora da malha de transporte público da Capital para auxiliar os moradores durante o processo de desenvolvimento da cidade.

"Com o acelerado e importante crescimento populacional e econômico dos últimos anos, os problemas que o Município já enfrentava, se agravaram muito. É o caso do sistema de transporte público. A tentativa de resolver o problema dos deslocamentos na principal área turística da cidade, a Avenida Beira Mar e do Centro da cidade, o Governo do Estado do Ceará prevê a implantação através de um sistema do tipo VLT ligando essas áreas", diz o Governo do Estado em um dos anexos do edital.