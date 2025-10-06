Bancos fora do ar? Clientes reclamam de serviços financeiros nesta segunda (6)
Clientes tiveram problemas com transações bancárias como Píx e boletos
Bancos como o Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Nubank passaram por instabilidades nesta segunda-feira (6). Os serviços saíram do ar, de acordo com relatos de clientes nas redes sociais. Clientes tiveram problemas no Pix e pagamento de boletos, por exemplo.
O site DownDetector, que reúne reclamações sobre aplicativos e sites, registrou picos ente 10h e 12h nesta segunda.
Clientes fizeram 140 notificações de instabilidade em relação aos serviços do Banco Central do Brasil, como o pix, por volta das 11h30.
O Itaú respondeu um usuário na rede social X, e falou sobre o problema. "Lamentamos pelo transtorno causado. A instabilidade que você está enfrentando no pagamento via boleto é uma situação que está ocorrendo em todas as instituições financeiras no momento, por uma instabilidade geral na NUCLEA. Sugerimos que tente novamente mais tarde. Agradecemos a sua compreensão e estamos à disposição para ajudar", informou a instituição financeira.