Loterias do dia podem pagar até R$ 26 milhões nesta segunda (6/10); confira

Sorteios acontecem a partir das 20 horas, em São Paulo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:35)
Negócios
Volante da Quina
Legenda: As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa
Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Quina é a loteria do dia da Caixa que sorteia o maior prêmio desta segunda-feira (6): R$ 26 milhões.

Pode ganhar a quantia o sortudo que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas. 

O jogo não é o único que pode pagar um valor expressivo nesta rodada. A Dupla Sena sorteia R$ 15,3 milhões e leva quem indicar corretamente as seis dezenas de um dos dois sorteios da noite. 

Mais chances para se tornar um milionário

Além dessas duas loterias federais, há ainda outros prêmios milionários nesta segunda, como os que podem ser pagos pela Lotomania e Lotofácil, que sorteiam R$ 1,8 milhão cada

Já a Super Sete pode pagar o prêmio máximo de R$ 1,9 milhão, enquanto a Loteca tem o prêmio de R$ 1 milhão nesta noite. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (6/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Quina R$ 26 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas
Dupla Sena R$ 15,3 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios
Super Sete R$ 1,9 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas
Lotomania R$ 1,8 milhão Acertar as 20 dezenas sorteadas
Loteca R$ 1 milhão Acertar o resultado de 14 jogos 

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

Assuntos Relacionados
Volante da Quina
