Tele Sena da Primavera: confira o resultado deste domingo (05/10)
As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube
O resultado da Tele Sena Semanal 72, com premiações diversas, está sendo disponibilizado pelo SBT neste domingo (5).
Veja o resultado:
1ª RODADA (05/10/2025): ...
2ª RODADA (05/10/2025):
GIRO DA SEMANA
1º SORTEIO (R$ 100) :
2º SORTEIO (R$ 200) :
3º SORTEIO (R$ 500) :
4º SORTEIO (R$ 1 mil):
Como apostar pela Internet?
Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.
Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".
Como funcionam os sorteios
Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:
Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil.
Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios.
Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil.
Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil. Há ainda o Giro da Sorte, onde 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.