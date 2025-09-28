Aposta acerta 6 números da Mega-Sena e leva R$ 80,6 milhões

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Uma aposta acertou os seis números do concurso 2920 da Mega-Sena neste sábado (27) e levou o prêmio principal de R$ 80.688.743,70. O ganhador é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e fez uma aposta simples de uma cota na Loteria A 99.

Os números sorteados foram: 19 - 58 - 16 - 12 - 31 - 08

No Ceará, duas apostas acertaram 5 números. Em Fortaleza, uma aposta feita Loteria Sorte Grande ganhou R$ 28.705,88.

Já em Juazeiro do Norte, no Cariri, um bolão com 9 cotas realizado na Sorteria levou o valor de R$ 57.411,72.

Veja também Negócios Veja o Resultado da Mega-Sena 2920 deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 80,0 milhões Negócios Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6004, deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 3,4 mi

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.