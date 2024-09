Bancos defendem que proibição do uso de cartão de crédito em 'bets' seja antecipada

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) não quer que apostas em bets sejam pagas com cartões de crédito. Nesta quinta-feira (12), o presidente da instituição, Isaac Sidney, voltou a defender, inclusive, a antecipação da proibição do uso de cartões no pagamento das apostas, prevista apenas para 2025. Isso porque os bancos estariam "preocupados" com o comprometimento de renda que a prática pode provocar às famílias.

"Estamos bastante preocupados com o quanto isso pode comprometer a renda das famílias e ampliar a inadimplência, aumentando, inclusive, o custo do crédito", disse o presidente da Febraban em coletiva de imprensa, segundo a Folha de S. Paulo.

A proibição do uso do cartão de crédito em apostas de alíquota fixa foi anunciada pelo governo Lula para o próximo ano. A norma foi publicada pelo Ministério da Fazenda no último mês de abril.

No texto governamental, também foi definido que não serão aceitos pagamentos em dinheiro, boletos, cheques, criptoativos ou outras formas que possam dificultar a identificação da origem dos recursos. Serão liberados apenas pagamentos via Pix, cartões de débito, transferências via TED e cartões pré-pagos.

Veja também País Justiça bloqueia 15 sites ligados a jogos de 'Tigrinho'; veja lista Zoeira Fã processa Deolane após perder R$ 322 mil em site de apostas divulgado por advogada: 'Me iludiu'

Inadimplência

De acordo com dados do Banco Central, em julho deste ano, o índice de inadimplência de pessoas físicas com o cartão de crédito ficou em 7,39%.