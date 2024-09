Banco Central informa vazamento de 150 chaves Pix cadastradas na Shopee após 'falhas no sistema'

O Banco Central (BC) anunciou, nesta quinta-feira (19), que 150 chaves Pix de clientes da Shopee foram vazadas "em razão de falhas pontuais em sistemas dessa instituição" entre os dias 2 e 4 de setembro. Não foram divulgados dados protegidos pelo sigilo bancário, como senhas, saldos e extratos.

Dentre as informações vazadas, estavam:

Nome do usuário;

CPF;

Instituição de relacionamento;

Agência;

Número;

Tipo da conta.

Os clientes com as informações expostas serão informadas por meio do internet banking da instituição ou do aplicativo.

Veja também Negócios Banco Central anuncia novas regras para funcionamento do PIX no celular Negócios Banco Central determina que 'alerta de golpe' seja enviado em transações atípicas de Pix

"As pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento. Nem o BC, nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail", detalhou o BC.

Além disso, acrescentou que o vazamento tem baixo impacto potencial para usuários, mas que decidiram divulgar considerando o "compromisso com a transparência que rege sua atuação".

O Diário do Nordeste demandou a Shopee sobre o caso, questionando a causa do vazamento e as medidas que estão sendo tomadas para evitar outras ocorrências similares. Quando houver retorno, esta matéria será atualizada.

Incidentes com Pix

Desde o lançamento do Pix, em novembro de 2020, este foi o 14º incidente envolvendo dados dos usuários.

Em todas as outras ocorrências com chaves Pix registradas até agora, foram expostas apenas informações cadastrais, sem a exposição de senhas e de saldos bancários.