Auxílio cesta básica entrega 5º e 6º lotes hoje; saiba quem vai receber

Os cartões do auxílio cesta básica começam a ser entregues, nesta terça-feira (03), para os beneficiários do quinto e sexto lotes do benefício em Fortaleza.

O auxílio, no valor total de R$ 200, será entregue em duas parcelas de R$ 100, por meio de um cartão-alimentação. A entrega será feita das 9h às 16h, em pontos diferentes da Capital.

Segundo a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), as entregas já beneficiaram cerca de 26.247 profissionais.

Como deve funcionar o recebimento?

Os horários para recebimento do cartão será de 9h às 16h, nos locais determinados no site oficial da SPS. Durante a entrega, será necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Quanto aos municípios do interior do Estado, os beneficiários devem procurar as Prefeituras. Legenda: Lista com locais de entrega já foi divulgada Foto: divulgação Lista de aprovados Já quem deseja saber se foi aprovado para lista dos beneficiários, é possível acessar as relações completas no site oficial da SPS. Categorias contempladas com o benefício Serão contempladas as seguintes categorias: Guias de Turismo

Trabalhadores de Transporte Alternativo e Escolar

Despachantes Documentalistas

Bugueiros e Equiparados

Feirantes

Ambulantes

Taxistas

Mototaxistas

Motoristas de Aplicativo. De quanto é o benefício? O benefício possui valor de R$ 200 e será pago por meio de cartão-alimentação, com duas parcelas de R$ 100. Conforme informações da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará (SPS), 150 mil profissionais que perderam a renda devido à pandemia de Covid-19 serão beneficiados, contabilizando um investimento estadual de R$ 30 milhões.