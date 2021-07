Auxílio cesta-básica: Confira calendário e locais para retirada do cartão

O calendário e os locais de entrega do auxílio cesta básica no Ceará foram divulgados hoje (15) pelo Governo do Estado, após transmissão do governador Camilo Santana nas redes sociais.

As entregas já começam amanhã (16), para letras de A a F, e seguem até a próxima terça-feira (20), com as letras de M a Z. Os horários serão de 9h às 16h. Veja a relação:

Legenda: Lista com locais de entrega já foi divulgada Foto: divulgação

Serão contempladas as seguintes categorias:

Guias de Turismo

Trabalhadores de Transporte Alternativo e Escolar

Despachantes Documentalistas

Bugueiros e Equiparados

Feirantes

Ambulantes

Taxistas

Mototaxistas

Motoristas de Aplicativo.

De quanto é o benefício?

O benefício possui valor de R$ 200 e será pago por meio de cartão-alimentação, com duas parcelas de R$ 100.

Conforme informações da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará (SPS), 150 mil profissionais que perderam a renda devido à pandemia de Covid-19 serão beneficiados, contabilizando um investimento estadual de R$ 30 milhões.