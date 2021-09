Atividade econômica do Ceará tem alta de 0,36% em julho, aponta Banco Central

A atividade econômica do Ceará cresceu em julho deste ano segundo o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR-CE), conhecido por ser uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB). De acordo com levantamento do Banco Central, o índice apresentou uma alta de 0,36% ante o mês anterior.

O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (16).

Ainda de acordo com os dados dessazonalizados do Banco Central, a atividade econômica no Estado teve uma evolução de 1,92% no período de 3 meses analisados (julho, junho, e maio) ante o trimestre anterior.

Apesar do resultado positivo, a média da atividade econômica na Região Nordeste foi superior em relação ao dado mensal. Em julho, a soma dos desempenhos de Ceará, Bahia e Pernambuco teve crescimento de 0,44% em julho de 2021 ante junho de 2021

Já em relação ao período de três meses, a prévia do PIB do Nordeste teve alta de 1,39%, puxada pelos resultados de Ceará e Pernambuco (1,94%). A Bahia também registrou alta, mas de 1,07%.

Resultado geral

Na série observada, sem considerar as sazonalidades do período, a atividade econômica cearense apresentou crescimento de 3,01% em julho deste ano na comparação com igual período de 2020.

No acumulado de 2021, considerando o período de janeiro a julho, a atividade econômica do Ceará medida pelo IBCR-CE apresentou um crescimento de 4,53%.