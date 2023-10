Assista ao 3º dia do Conexão ODS, um dos maiores eventos de sustentabilidade do Brasil

Chega ao fim neste sábado (21) o Conexão ODS, em Fortaleza, o maior evento de sustentabilidade realizado fora do eixo Rio-São Paulo. O terceiro e último dia do encontro começa às 8h55 e terá uma manhã de eventos de temáticas sobre meio-ambiente, inovação e investimentos.

Ao final, será realizada uma mesa de avaliação do evento e será feita a Premiação Desafio Inovação com Impacto. O dia se encerra 14h10 com um pocket show de Waldonys.

O evento vai ser fechado somente para convidados, mas os veículos do Sistema Verdes Mares farão a cobertura completa. Um estúdio ficará dentro do evento, onde serão realizadas entrevistas e inserções ao vivo.

Todos os dias do evento serão transmitidos ao vivo pelo YouTube, por meio do canal do Diário do Nordeste.

O Conexão ODS tem o apoio institucional da Yunus negócios sociais Brasil, RME - Rede de Mulheres Empreendedoras e ICE – Instituto de Cidadania Empresarial, com a parceria de mídia do Sistema Verdes Mares, Patrocinio do Beach Park, GD Solar, GEQ – Grupo Edson Queiroz, SEBRAE Nacional e apoio do Governo do Ceará, Aço Cearense, Banco do Nordeste, BTG Pactual, Prefeitura de Fortaleza, FIEC/SESI, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará – ALECE, Prefeitura de Aquiraz e Fecomercio.

Veja a programação do 3º dia

21/10 | Sábado

08h55: Abertura Rezo Cacique

09h00: Movimento +Água

Moderação: Beatrice Kassar do Valle

Convidados: Agueda Muniz, Diretora de Relações Institucionais Ambiental Ceará Aegea; Rodrigo Brito, Head de Sustentabilidade Cone Sul da Coca-Cola; Arthur Ferraz Ribeiro Junior, Head de Relações Externas da Solar Coca- Cola

09h50: Blue Keepers – Oceanos

Convidados: Rubens Filho - Gerente de Água, Pacto Global da ONU no Brasil;

10h05: A Onda é ser Sustentável Agora

Convidados: Murilo Pascoal, CEO do Grupo Beach Park Entretenimento

10h10: Investimentos de Impacto

Convidados: Ticiana Rolim, presidente da Somos UM; Marcos Pedote, Confundador e Diretor Exeutivo da Trê Investindo com Causa; Francisco Vicente, diretor de investimentos da Yunus Negócios Sociais Brasil; Marina Feffer, Fundadora do Generation Piedge; e Ana Sarkovas, Cofundadora da Ecoa Capital e Conselheira do Sistema B Brasil

11h40: Case Banco Palmas

Convidados: João Joaquim de Melo Neto Segundo

11h50: Key Note Speaker: Caminhos para o Brasil dos Três Zeros

Convidados: Prof. Muhammad Yunus, Nobel da Paz e cofundador da Yunus Negócios Sociais; Jana Lessenich - CEO Global da Yunus Social Business; Tulio Notini, Diretor de investimenos na Yunus Negócios Sociais Brasil; Priscilla Veras - Fundadora e CEO da Muda meu Mundo; Bruna Lima, Gerente de Inovação e Impacto Social, RaiaDrogasil.

12h50: Pitches Desafio Inovação com Impacto

Convidados: Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas (CUFA)

13h50: Mesa de Avaliação / Premiação Desafio Inovação com Impacto/ Encerramento

14h10: Pocket Show Waldonys