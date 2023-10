Maior evento de sustentabilidade fora do eixo Rio-SP, Conexão ODS receberá vencedor do Nobel da Paz

Um dos agraciados com o Prêmio Nobel da Paz, o economista e banqueiro Muhammad Yunus será um dos convidados especiais do Conexão ODS, evento promovido pela iniciativa Somos Um, em parceria com o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil. O encontro é tido como o maior de sustentabilidade do País fora do eixo Rio-São Paulo e ocorrerá em Aquiraz, no Beach Park, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), entre os dias 19 e 21 deste mês de outubro.

Além de Yunus, também deve participar do evento como convidada de honra a presidente do Conselho de Administração do Pacto Global da ONU, Rachel Maia. Os especialistas discutirão questões relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à aplicação da Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG) nas empresas.

"Para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são objetivos de toda a humanidade, e cumprir com a urgência da Agenda 2030, precisamos engajar todas as pessoas. Cada um deve puxar para si a responsabilidade, e as empresas têm papel fundamental nisso. É importante aumentar o nível de ambição e participação do setor privado em diferentes estados e municípios brasileiros", ressalta Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil. Para o representante, o evento "aproxima ainda mais o Pacto Global das organizações presentes na região Nordeste". "Para mudar, precisamos do Brasil todo", enfatiza.

Presidente da organização Somos Um, Ticiana Rolim afirma que a inspiração para o evento veio da necessidade do cumprimento das 169 metas estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), assim como a carência desse tipo de iniciativas na região Nordeste.

"É uma organização que eu acredito que seja do poder público, do poder privado, das organizações sociais, sociedade civil, ninguém vai resolver só, a gente precisa se unir. Sentia falta de trazer esse tipo de evento para cá e fiz essa provocação com o Pacto Global, para mobilizar empresários, empreendedores sociais, sociedade civil em torno dessa agenda, para que a gente pudesse entender melhor, saber como agir, tem muita gente querendo fazer muitas coisas e muitas vezes não sabe como", destacou.

Como desafio nessa caminhada, a empresária destaca a consciência do protagonismo, que deve ser ainda muito trabalhado, especialmente pelo setor privado.

"[Hoje] 70% das emissões, por exemplo, são de responsabilidade do privado. O privado não pode transferir essa responsabilidade para organizações sociais ou para os governos, a gente precisa ter a consciência de que cada um no seu lugar tem a sua responsabilidade e pode agir, muitas vezes não só, em conjunto mesmo, mas é se colocar como protagonista dessa mudança", afirma.

Temas e discussões

Nos três dias, o evento proporcionará painéis que discutirão, entre outros temas, justiça climática, saúde mental, descarbonização, água e oceanos e investimentos de impacto.

O professor Muhammad Yunus, que ganhou o Nobel da Paz em 2006, será um dos oradores, e lançará seu novo livro, intitulado "O Mundo de Três Zeros", traduzido para o português. Na obra, o economista descreve como ferramentas financeiras se relacionam e bancam negócios sociais. Além disso, apresenta reflexões sobre como as empresas podem e devem contribuir com os desafios sociais e ambientais da humanidade.

Outro destaque no encontro é a participação do presidente do Conselho de Administração da Cosan S.A, Rubens Ometto. Ele é responsável pela transformação do empreendimento em uma das maiores corporações empresariais do Brasil e é referência em liderança empresarial.

Negócios de impacto

Além disso, haverá um encontro com comunidades que desenvolvem projetos alinhados com os Movimentos do Pacto Global da ONU no Brasil. Na dinâmica, os participantes do evento escolherão entre cinco comunidades para conhecer o trabalho dos empreendedores sociais. Também, será promovido um desafio de inovação, no qual oito negócios de impacto do Norte e Nordeste, selecionados por edital, receberão consultoria e poderão fazer um pitch para os executivos presentes e para uma banca avaliadora. Nesse processo, dois negócios ganharão um prêmio no valor de R$ 50 mil cada.

"O Nordeste tem grandes empreendedores e empresários reconhecidos no Brasil todo, mas segue carente de iniciativas para discutir os maiores desafios da humanidade e das empresas para a Agenda 2030. Essa foi a motivação para convidarmos o Pacto Global da ONU para trazermos um grande evento nessa temática para a região. Nossa intenção é promover uma experiência única para os participantes, pensando em cada detalhe, desde o local escolhido à curadoria, arte e cultura e às demais experiências oferecidas durante o evento. Esperamos que os participantes possam realizar conexões especiais e saiam inspirados para serem protagonistas na agenda 2030", diz Ticiana Rolim, Presidente da Somos Um.

O encontro em Aquiraz será fechado para convidados, mas a cobertura completa será feita pelos veículos do Sistema Verdes Mares (SVM), que terá um estúdio dentro do evento. Interessados em assistir às discussões também poderão acompanhar ao vivo pelo Youtube.