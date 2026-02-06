Aposta simples do Rio de Janeiro leva sozinha Mega-Sena de R$ 141 milhões
Segundo a Caixa Econômica Federal, apostador fez o jogo pela internet.
Uma aposta de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, levou, sozinha, o prêmio máximo de R$ 141 milhões da Mega-Sena. O sorteio aconteceu nessa quinta-feira (5).
Segundo a Caixa Econômica Federal, o apostador fez um jogo simples, de seis números, pela internet. Ele desembolsou apenas R$ 6 para fazer a aposta, e agora vai receber exatamente R$ 141.844.705,70.
Os números sorteados foram 01, 02, 05, 14, 18 e 32.
Ainda conforme a Caixa, 172 apostas acertaram 5 dezenas e vão receber R$ 26.187,86 cada uma. Já 10.322 ganhadores vão embolsar R$ 719,30 por acertarem quatro dezenas.
Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?
O próximo sorteio da Mega-Sena acontecerá neste sábado (7). O prêmio estimado é de R$ 40 milhões.
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?
Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:
- 1 em 50.063.860 para a Sena
- 1 em 154.518 para a Quina
- e 1 em 2.332 para a Quadra