Aposta do Espírito Santo leva R$ 1,4 milhão da Lotofácil 3449

Uma aposta do Espírito Santo acertou as dezenas sorteados na Lotofácil 3449, na noite desta terça-feira (22). Com o resultado, o sortudo levou R$ 1,4 milhão do prêmio. O próximo sorteio está marcado para quarta-feira (23), com o valor da premiação subindo para R$ 6 milhões.

No Ceará, sete apostas acertaram 14 dezenas e foram premiadas com diferentes valores. Confira as modalidades e premiações:

Crato: aposta simples, recebeu R$1.350,38;

Eusébio: aposta simples, recebeu R$1.350,38;

Fortaleza: aposta bolão, recebeu R$ R$1.350,38;

Fortaleza: aposta bolão, recebeu R$1.350,38;

Fortaleza: aposta simples, recebeu R$1.350,38;

Ipaumirim: aposta simples, recebeu R$1.350,38;

Quixeré: aposta simples, recebeu R$1.350,38.

Resultado do concurso

01-04-07-08-11-13-15-16-18-20-21-22-23-24-25

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$1.447.136,25

14 acertos

321 apostas ganhadoras, R$1.350,38

13 acertos

9.344 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos

102.789 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos

531.361 apostas ganhadoras, R$ 7

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.