Missão atrairá agricultores portugueses para o agro do Ceará

Patrícia Campos, presidente da Câmara Brasil Portugal Ceará, levará a Lisboa, no próximo mês de maio, uma Missão Empresarial cujo objetivo é instigante: atrair empresas da agricultura portuguesa para o agro cearense, ou fazendo aqui investimentos em seus próprios negócios, ou tornando-se sócios de empreendimentos já existentes na geografia cearense, como os da fruticultura, da carcinicultura e da pesca, por exemplo. O setor de logística também integrará a Missão, que, logo no primeiro dia, terá uma rodada de negócios que colocará frente a frente empresários cearenses e portugueses interessados em trocar experiências e, principalmente, em fazer investimentos nos seus respectivos setores de atuação.

De acordo com Patrícia Campos, os objetivos específicos da missão são estes: Identificar tecnologias aplicáveis ao semiárido nordestino; estabelecer pontes com cooperativas portuguesas; prospectar fornecedores de insumos e soluções inovadoras; promover boas práticas em rastreabilidade, sustentabilidade e cadeias curtas; estimular joint ventures e parcerias acadêmica; fortalecer a cooperação institucional com foco na Pecnordeste 2026; conhecer experiências em gestão das águas; e astronomia aplicada ao agronegócio;

“A ideia da missão é muito boa e seu objetivo é melhor ainda”, como disseram à coluna o empresário Roberto Gradvohl, que atua na importação e no setor industrial do beneficiamento de pescados, e Rômulo Soares, advogado, fomentador de negócios e presidente da Câmara Setorial da Economia do Mar, instalada e em operação no âmbito da Adece, que é a Agência de Desenvolvimento do Ceará.

O agropecuarista Luiz Girão, fundador do Grupo Betânia, que hoje é o Grupo Alvoar, líder da indústria de lacticínios do Nordeste, alegra-se com a notícia da missão. Com casa na capital de Portugal, onde passa metade do ano percorrendo o interior do país e visitando quintas de seus amigos agricultores lusitanos, Girão torce para o sucesso da viagem:

“Considero que há muito o que aprender em Portugal, cuja agricultura, nos últimos 20 anos, desenvolveu-se e modernizou-se, respondendo hoje por 2% de toda a economia agrícola da União Europeia, segundo revelam as estatísticas de 2024”, ele comenta, lembrando que, de acordo com as mesmas estatísticas, o setor de serviço representa 67% da economia portuguesa, com destaque para o turismo, que respondeu, naquele ano, por 20% do PIB do país. Há outro dado importante: 20% de tudo o que Portugal exporta têm origem na sua agricultura, principalmente o vinho, o seu azeite de oliva e seus cítricos.

Da programação que cumprirá a Missão Empresarial Brasil Portugal Ceará consta, obrigatoriamente, visita a grandes propriedades agrícolas do além-Tejo, região considerada o coração da agricultura portuguesa, liderando a produção nacional de azeite de oliva, sendo, ainda, uma das maiores produtoras de vinho do país, com marcas famosíssimas, como a icônica Pera Manca (tinto e branco) e os muito consumidos Esporão e Cartuxa Reserva. No último dia da missão, haverá visita aos portos de Lisboa, em ampliação, e o de Sines, o mais importante de Portugal, ao sul de sua capital e, também, localizado no além-Tejo.

Para Patrícia Câmara, o grande interesse despertado por essa Missão Empresarial tem um motivo que ela chama de “encantador”: o muito recente estreitamento das relações de cearenses e portugueses no mundo dos negócios. Ela lembra, que nos últimos 10 anos, missões de empresários portugueses visitaram o Ceará e vice-versa, o que serviu para incrementar investimentos lá e cá, incluindo os da área do turismo, pela forte presença da TAP, e os da pesca por motivos óbvios – o Atlântico une Brasil e Portugal, sua gente e sua economia.

Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias (Fiec) e Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura (Faec), manifestaram seu apoio à missão.

Cavalcante disse que “será mais uma iniciativa com o mesmo relevante objetivo: unir as economias do Ceará e de Portugal, buscando em suas virtudes novos caminhos para novos negócios comuns, algo que a Fiec implementa com bom êxito”.