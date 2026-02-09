Fiec escolhe quarteto de ouro para a Medalha do Mérito Industrial

O comando da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) acertou em cheio ao escolher os homenageados deste ano com a Medalha do Mérito Industrial e com a Medalha da Ordem do Mérito Industrial, concedida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A festa de entrega das comendas será realizada no próximo mês de maio, quando será celebrado o Dia da Indústria, em cerimônia que será liderada pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante.

Foi escolhido o que pode ser chamado de um quarteto de ouro do empresariado cearense: Francisco de Assis Neto, presidente da Usibras e do Grupo Fan, que receberá a Medalha da Ordem do Mérito Industrial da CNI; Cláudio Dias Branco, vice-presidente do Grupo M. Dias Branco; Aline Ferreira, vice-presidente Comercial e Financeira da Aço Cearense; e Joaquim Caracas, sócio-fundador da Protensão Impacto. A homenagem da Fiec será “por suas significativas contribuições ao progresso da indústria cearense”, como informa o comunicado distribuído pela assessoria de imprensa da Fiec.

A seguir, um breve perfil dos homenageados:

Francisco de Assis Neto é o nome à frente do Grupo Fan, gigante do setor de combustíveis que se expandiu para outros segmentos como construção civil, crédito, exportação e alimentos, esta última representada pela Usina Brasileira de Óleos e Castanha (Usibras), a maior processadora de castanha de caju do país.

Com mais de 60 anos de história, o conglomerado nasceu da visão de negócios e do desejo inovador de Assis Neto, que aos sete anos começou a vender baldes de água para a vizinhança na cidade de Portalegre, no Rio Grande do Norte, onde abriu um posto de gasolina aos 16, e hoje lidera sete empresas com presença no Brasil, nos Estados Unidos e na África.

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco: iniciou sua carreira no ramo empresarial na empresa fundada pelo pai, Ivens Dias Branco. Em 1992, assumiu o cargo de diretor Industrial do Moinho Dias Branco, a primeira unidade de moagem de trigo do grupo, e, em 2003, passou a atuar como diretor Industrial Corporativo – Divisão Moinhos, sendo responsável pela implantação de todas as unidades moageiras da empresa.

Cláudio Dias Branco é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Fortaleza (Unifor) com especialização em moagem de trigo, tendo realizado cursos e estágios no Brasil, Inglaterra, Suíça e Canadá, em instituições de referência como a Swiss Milling School e Bühler, além de participação em programas internacionais do setor ao longo de sua carreira.

No âmbito institucional, foi Diretor da Fiec e da Associação Brasileira das Indústrias de Trigo (Abitrigo).

Aline Ferreira: com essência empreendedora herdada dos avós e do pai, Aline Ferreira traçou uma trajetória profissional com foco em visão estratégica e gestão. Graduada em Administração de Empresas, com extensões acadêmicas pela Fundação Dom Cabral e Ibmec, Aline iniciou sua carreira no Grupo Aço Cearense como assistente financeira e, ao longo dos anos, adquiriu experiência atuando nas áreas administrativa, crédito, cobrança e comercial, consolidando na prática a formação. Alcançou posições de liderança como sócia executiva e vice-presidente Comercial e Financeira, sendo também responsável pelas áreas de Pessoas, Processos e Tecnologia.

Aline possui forte atuação em projetos de impacto social, como o Pacto Contra a Fome, do qual é conselheira consultiva, e o Ellaimpacta, uma iniciativa global da qual é cofundadora, que empodera mulheres por meio do acesso ao capital em larga escala. Além disso, atua como embaixadora e mentora na Endeavor Brasil e é presidente do Conselho Diretor da Associação Júnior Achievement Ceará, inspirando novas gerações de líderes e empreendedores.

Joaquim Antônio Caracas Nogueira: cearense de Guaramiranga e graduado em engenharia civil, Joaquim Caracas revolucionou o setor da construção civil ao criar métodos construtivos mais eficientes e sustentáveis. Introduziu no Brasil o sistema de protensão não-aderente, que permite a economia de concreto em grandes obras.