Fiec escolhe quarteto de ouro para a Medalha do Mérito Industrial
Francisco de Assis Neto, Cláudio Dias Branco, Aline Ferreira e Joaquim Caracas serão os homenageados deste ano no Dia da Indústria, no próximo mês de maio
O comando da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) acertou em cheio ao escolher os homenageados deste ano com a Medalha do Mérito Industrial e com a Medalha da Ordem do Mérito Industrial, concedida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A festa de entrega das comendas será realizada no próximo mês de maio, quando será celebrado o Dia da Indústria, em cerimônia que será liderada pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante.
Foi escolhido o que pode ser chamado de um quarteto de ouro do empresariado cearense: Francisco de Assis Neto, presidente da Usibras e do Grupo Fan, que receberá a Medalha da Ordem do Mérito Industrial da CNI; Cláudio Dias Branco, vice-presidente do Grupo M. Dias Branco; Aline Ferreira, vice-presidente Comercial e Financeira da Aço Cearense; e Joaquim Caracas, sócio-fundador da Protensão Impacto.
A homenagem da Fiec será “por suas significativas contribuições ao progresso da indústria cearense”, como informa o comunicado distribuído pela assessoria de imprensa da Fiec.
A seguir, um breve perfil dos homenageados:
Francisco de Assis Neto é o nome à frente do Grupo Fan, gigante do setor de combustíveis que se expandiu para outros segmentos como construção civil, crédito, exportação e alimentos, esta última representada pela Usina Brasileira de Óleos e Castanha (Usibras), a maior processadora de castanha de caju do país.
Com mais de 60 anos de história, o conglomerado nasceu da visão de negócios e do desejo inovador de Assis Neto, que aos sete anos começou a vender baldes de água para a vizinhança na cidade de Portalegre, no Rio Grande do Norte, onde abriu um posto de gasolina aos 16, e hoje lidera sete empresas com presença no Brasil, nos Estados Unidos e na África.
Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco: iniciou sua carreira no ramo empresarial na empresa fundada pelo pai, Ivens Dias Branco. Em 1992, assumiu o cargo de diretor Industrial do Moinho Dias Branco, a primeira unidade de moagem de trigo do grupo, e, em 2003, passou a atuar como diretor Industrial Corporativo – Divisão Moinhos, sendo responsável pela implantação de todas as unidades moageiras da empresa.
Cláudio Dias Branco é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Fortaleza (Unifor) com especialização em moagem de trigo, tendo realizado cursos e estágios no Brasil, Inglaterra, Suíça e Canadá, em instituições de referência como a Swiss Milling School e Bühler, além de participação em programas internacionais do setor ao longo de sua carreira.
No âmbito institucional, foi Diretor da Fiec e da Associação Brasileira das Indústrias de Trigo (Abitrigo).
Aline Ferreira: com essência empreendedora herdada dos avós e do pai, Aline Ferreira traçou uma trajetória profissional com foco em visão estratégica e gestão. Graduada em Administração de Empresas, com extensões acadêmicas pela Fundação Dom Cabral e Ibmec, Aline iniciou sua carreira no Grupo Aço Cearense como assistente financeira e, ao longo dos anos, adquiriu experiência atuando nas áreas administrativa, crédito, cobrança e comercial, consolidando na prática a formação. Alcançou posições de liderança como sócia executiva e vice-presidente Comercial e Financeira, sendo também responsável pelas áreas de Pessoas, Processos e Tecnologia.
Aline possui forte atuação em projetos de impacto social, como o Pacto Contra a Fome, do qual é conselheira consultiva, e o Ellaimpacta, uma iniciativa global da qual é cofundadora, que empodera mulheres por meio do acesso ao capital em larga escala. Além disso, atua como embaixadora e mentora na Endeavor Brasil e é presidente do Conselho Diretor da Associação Júnior Achievement Ceará, inspirando novas gerações de líderes e empreendedores.
Joaquim Antônio Caracas Nogueira: cearense de Guaramiranga e graduado em engenharia civil, Joaquim Caracas revolucionou o setor da construção civil ao criar métodos construtivos mais eficientes e sustentáveis. Introduziu no Brasil o sistema de protensão não-aderente, que permite a economia de concreto em grandes obras.
Caracas também desenvolveu dois sistemas — PavPlus e PavScan, lançados em 2017 — adaptando técnicas norte-americanas ao contexto brasileiro e transformando-as em um sistema com DNA cearense, que já foi adotado em mais de 700 obras pelo país.
Sua capacidade inovadora o levou à 10ª posição no ranking de depositantes (pessoa física) de Modelos de Utilidade (MU) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2024, que reúne inventores de melhorias funcionais em objetos de uso prático.
