Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com Quina acumulada em R$ 14 milhões, veja loterias do dia

Confira os sorteios desta segunda-feira (9) e como jogar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Volante da Dupla-Sena.
Legenda: Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h.
Foto: Sidney de Almeida/Shutterstock.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina acumulou e é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto nesta segunda-feira (9), ao sortear R$ 14 milhões. Para faturar o valor, o apostador deve indicar corretamente as cinco dezenas sorteadas.

A Dupla Sena e a Lotofácil também estão na agenda de sorteios da Caixa de hoje, com prêmios de R$ 1,3 milhão e R$ 1,8 milhão, respectivamente. 

Já a Lotomania e a Super Sete podem pagar os seguintes valores hoje: R$ 1,2 milhão e R$ 1,85 milhão, em ordem.

Loterias da Caixa com sorteio hoje (9/2)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar
Dupla Sena R$ 1,3 milhão Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.  
Quina  R$ 14 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.  
Lotofácil  R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Lotomania R$ 1,2 milhão Acertar as 20 dezenas sorteadas. 
Super Sete R$ 1,85 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. 

Como apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Egídio Serpa

O desafio do comércio livre e justo para a indústria brasileira

A globalização não desapareceu. Está mudando de rosto: organiza-se cada vez mais em blocos econômicos e em torno da busca por autonomias estratégicas.

Egídio Serpa
Há 37 minutos
Volante da Dupla-Sena.
Negócios

Com Quina acumulada em R$ 14 milhões, veja loterias do dia

Confira os sorteios desta segunda-feira (9) e como jogar.

Redação
Há 46 minutos
Mão segura lápis enquanto escreve em papel.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (9)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
Há 1 hora
Imagem de um trem andando pela ferrovia Transnordestina, na viagem entre o Piauí e o Ceará.
Negócios

Seis cidades cearenses terão terminais de cargas da Transnordestina; veja locais

Ao todo, ferrovia terá 10 terminais, abrangendo os estados do Ceará, Piauí e Pernambuco.

Paloma Vargas
09 de Fevereiro de 2026
Foto de contribuinte realizando declaração do Imposto de Renda.
Negócios

Saiba como conferir os dados da declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2026

Recurso permite que contribuinte economize tempo ao adicionar informações.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
BESS baterias
Victor Ximenes

O que é BESS e por que essa sigla deve mudar o mercado de energia

Tecnologia de armazenamento com baterias avança no Brasil e promete maior segurança e eficiência para o setor elétrico.

Victor Ximenes
09 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Missão atrairá agricultores portugueses para o agro do Ceará

Câmara Brasil Portugal reunirá, no além Tejo, empresários dos dois países em rodada de negócios e em visitas a grandes empresas lusitanas. Será em maio.

Egídio Serpa
09 de Fevereiro de 2026
Imagem do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará (TRT-CE) para matéria sobre vagas de estágio.
Papo Carreira

TRT do Ceará abre cadastro de reserva para estagiários em Fortaleza; veja cursos

Bolsas chegam a R$ 1.050, além de auxílio-transporte.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Logo da Tele Sena em cores azul e amarelo vibrantes com efeito 3D.
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (08/02)

O sorteio aconteceu ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Fachada da farmácia Pague Menos, na avenida Santos Dumont, em Fortaleza.
Negócios

De onde são os estrangeiros que investem em empresas de capital aberto do Ceará?

Pague Menos e M. Dias Branco são as empresas preferidas pelos estrangeiros no Ceará.

Gabriela Custódio
08 de Fevereiro de 2026
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1174 de hoje, 07/02; prêmio é de R$ 1,9 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
07 de Fevereiro de 2026
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2970 deste sábado (07/02); prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
07 de Fevereiro de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3608, deste sábado (07/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
07 de Fevereiro de 2026
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 327 de hoje 07/02; prêmio é de R$ 22,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
07 de Fevereiro de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6948, deste sábado (07/02); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
07 de Fevereiro de 2026
Negócios

Resultado da Timemania 2353 de hoje, 07/02; prêmio é de R$ 5,3 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
07 de Fevereiro de 2026
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6040, deste sábado (07/02); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
07 de Fevereiro de 2026
Candidata faz prova de concurso público em sala de aula. Imagem usada em matéria sobre concurso público em Assaré que teve as inscrições prorrogadas.
Papo Carreira

Prefeitura de Assaré prorroga prazo de inscrições para concurso; veja nova data

O certame oferece 250 vagas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Salários chegam a R$ 14 mil.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Imagem de um celular com o nome e símbolo do pix. Atrás do celular tem uma bandeira do Brasil.
Negócios

Pix fora do ar? Usuários relatam falhas de bancos neste sábado (7)

Instabilidades começaram por volta do meio-dia e atingem diversas instituições financeiras.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

O Ceará visto de cima é belo e desenvolvido com coisas que preocupam

No Pecém, é grande a movimentação de navios; os projetos de criação de camarão operam a pleno; mas há parques eólicos inoperantes

Egídio Serpa
07 de Fevereiro de 2026
Mão de uma pessoa preenchendo bilhetes da Mega Sena com uma caneta, com outros volantes espalhados ao fundo.
Negócios

Com Mega-Sena pagando R$ 40 milhões e Quina acumulada, veja loterias do dia

Neste sábado (7), acontece o sorteio de sete concursos das Loterias Caixa.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Mercado de trabalho: um relatório assustador sobre o futuro do emprego

Apresentado no Fórum de Davos, documento prevê mudanças que criarão 170 milhões de novas funções, mas a destituição de 92 milhões

Egídio Serpa
07 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6947, desta sexta-feira (06/02); prêmio é de R$ 10,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6947, desta sexta-feira (06/02); prêmio é de R$ 10,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
06 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2885 – Sorteio de sexta-feira, 06/02; Prêmio de R$ 500 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2885 – Sorteio de sexta-feira, 06/02; Prêmio de R$ 500 mil

Apostas para a Lotomania 2885 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
06 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3607, desta sexta-feira (06/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3607, desta sexta-feira (06/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
06 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2922 de hoje, sexta-feira, 06/02; prêmio é de R$ 1,1 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2922 de hoje, sexta-feira, 06/02; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2922 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,1 milhão.

A. Seraphim
06 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 808 - Sorteio de sexta-feira, 06/02; Prêmio de R$ 1,8 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 808 - Sorteio de sexta-feira, 06/02; Prêmio de R$ 1,8 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 808 em 06/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
06 de Fevereiro de 2026
Imóvel disponível pelos Correios no bairro Aldeota, em Fortaleza.
Negócios

Correios colocam à venda imóveis de até R$ 11 milhões em Fortaleza e no Interior do CE

Os leilões serão realizados em certames 100% digitais.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
imagem mostra pátio de aeronaves do aeroporto de mossoró.
Igor Pires

Com expectativa de receber novos voos, qual o futuro do Aeroporto de Mossoró?

Igor Pires
06 de Fevereiro de 2026
Shopping Giga Mall se consolida como hub de moda atacadista no Nordeste
Negócios

Shopping Giga Mall se consolida como hub de moda atacadista no Nordeste

Ações estratégicas com marcas acompanham o fortalecimento do shopping no setor

Agência de Conteúdo DN
06 de Fevereiro de 2026