Com Quina acumulada em R$ 14 milhões, veja loterias do dia

A Quina acumulou e é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto nesta segunda-feira (9), ao sortear R$ 14 milhões. Para faturar o valor, o apostador deve indicar corretamente as cinco dezenas sorteadas.

A Dupla Sena e a Lotofácil também estão na agenda de sorteios da Caixa de hoje, com prêmios de R$ 1,3 milhão e R$ 1,8 milhão, respectivamente.

Já a Lotomania e a Super Sete podem pagar os seguintes valores hoje: R$ 1,2 milhão e R$ 1,85 milhão, em ordem.

Loterias da Caixa com sorteio hoje (9/2)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Dupla Sena R$ 1,3 milhão Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Quina R$ 14 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Lotomania R$ 1,2 milhão Acertar as 20 dezenas sorteadas. Super Sete R$ 1,85 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

