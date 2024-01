Aposta do Ceará ganha mais de R$ 500 mil na Lotofácil

Uma aposta de Jijoca de Jericoacoara acertou 15 dezenas do concurso 3003 da Lotofácil, nesse sábado (13). Com uma aposta simples no valor de R$ 3, feita em canais eletrônicos, o vencedor levará R$ 515.950,98.

Além do apostador da cidade do litoral oeste do Ceará, outras sete apostas saíram vitoriosas e receberão o mesmo valor. No Ceará, 11 pessoas acertaram 14 números e receberão prêmios entre R$ 1.177,86 e R$ 3.533,43.

Veja números sorteados na Lotofácil

11 - 14 - 25 - 19 - 02 - 18 - 01 - 13 - 16 - 09 - 10 - 23 - 05 - 08 - 22

Como apostar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quando custa apostar na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 38,7 mil.

É preciso acertar quantas dezenas para ganhar o prêmio?

Para ganhar prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.