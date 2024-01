Férias e Ciclo Carnavalesco podem injetar R$ 1 bilhão na economia de Fortaleza, diz secretário

Os grandes eventos promovidos pela Prefeitura de Fortaleza em janeiro e fevereiro de 2024 podem injetar até R$ 1 bilhão na economia da Capital. A estimativa foi compartilhada pelo titular da Secretaria da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira, em entrevista concedida ao Diário do Nordeste nesta sexta (12) durante a abertura do Pré-Carnaval da Capital, na Praça do Ferreira.

O secretário ressaltou o “grande movimento” de cultura com a sucessão de grandes eventos da Capital nos dois primeiros meses de 2024: os já realizados Réveillon 2024 e Festival Férias na PI, além do recém-iniciado Pré-Carnaval e do Carnaval.

Para o Ciclo Carnavalesco, que abriu com apresentação do bloco Luxo da Aldeia e do grupo baiano Olodum, o que guiou a programação foi buscar diversidade. “Nós fizemos uma curadoria que pudesse contemplar todos os gostos musicais, do axé ao samba, de maneira que todos os públicos tenham razões para ir”, afirmou. A expectativa de público, informou Elpídio, é de 200 mil pessoas.

O secretário adiantou que uma equipe de pesquisadores estará, durante o Pré e o Carnaval, fazendo um “levantamento do impacto da cultura na economia da Cidade”. “Se a nossa previsão se confirmar, cerca de 200 mil pessoas, vai ter mais de R$ 1 bilhão injetado na economia pelas férias de janeiro e o Carnaval”, destacou.

Ciclo Carnavalesco 2024

O Ciclo Carnavalesco de Fortaleza teve início oficial nesta sexta-feira (12) e segue pelas próximas semanas até o Carnaval, que ocorre neste ano entre os dias 10 e 13 de fevereiro. No total, dez polos irão receber as programações do Pré-Carnaval, incluindo dois novos: o Centro Cultural Belchior e o Espigão do Náutico. Já no Carnaval, polos tradicionais como a avenida Domingos Olímpio, o Passeio Público e o Aterrinho também recebem atrações.