Aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil
O bilhete era de Boa Viagem.
Uma aposta do Ceará acertou quatro números da Quina, no sábado (1º). O vencedor é de Boa Viagem, município do interior cearense. O bilhete é do modo bolão e levou R$ 10.074,90.
O prêmio principal foi dividido para duas apostas, uma da Bahia e outra do Distrito Federal. Cada uma levou a quantia de R$ 18 mil.
O concurso 6868 aconteceu às 20h e foi transmitido ao vivo pelo perfil da Loterias Caixa no Facebook e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.
As dezenas sorteadas foram: 38 - 26 - 33 - 17 - 10.
Confira valores recebidos pela aposta do CE:
- Lotérica: Loteria Sorte Mais Brasil
- Quantidade de números apostados: 6
- Teimosinha: Não
- Tipo de aposta: Bolão
- Valor do prêmio: R$10.074,90
Como apostar na Quina
As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|5
|R$ 3,00
|24.040.016
|6
|R$ 15,00
|4.006.669
|7
|R$ 52,50
|1.144.763
|8
|R$ 140,00
|429.286
|9
|R$ 315,00
|190.794
|10
|R$ 630,00
|95.396
|11
|R$ 1.155,00
|52.035
|12
|R$ 1.980,00
|30.354
|13
|R$ 3.217,50
|18.679
|14
|R$ 5.005,00
|12.008
|15
|R$ 7.507,50
|8.005
São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:
- 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
- 15% entre quem acertou 4;
- 10% entre quem acertou 3;
- 10% entre quem acertou 2.
Qual o valor da Quina?
A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.
