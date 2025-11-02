Aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Uma aposta do Ceará acertou quatro números da Quina, no sábado (1º). O vencedor é de Boa Viagem, município do interior cearense. O bilhete é do modo bolão e levou R$ 10.074,90.

O prêmio principal foi dividido para duas apostas, uma da Bahia e outra do Distrito Federal. Cada uma levou a quantia de R$ 18 mil.

O concurso 6868 aconteceu às 20h e foi transmitido ao vivo pelo perfil da Loterias Caixa no Facebook e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

As dezenas sorteadas foram: 38 - 26 - 33 - 17 - 10.

Confira valores recebidos pela aposta do CE:

Lotérica: Loteria Sorte Mais Brasil

Quantidade de números apostados: 6

Teimosinha: Não

Tipo de aposta: Bolão

Valor do prêmio: R$10.074,90

Como apostar na Quina As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal. Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 15,00 4.006.669 7 R$ 52,50 1.144.763 8 R$ 140,00 429.286 9 R$ 315,00 190.794 10 R$ 630,00 95.396 11 R$ 1.155,00 52.035 12 R$ 1.980,00 30.354 13 R$ 3.217,50 18.679 14 R$ 5.005,00 12.008 15 R$ 7.507,50 8.005 São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma: 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;

15% entre quem acertou 4;

10% entre quem acertou 3;

10% entre quem acertou 2. Qual o valor da Quina? A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

