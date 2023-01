Aposentados e pensionistas do INSS podem ter reajuste de 5,9%; entenda

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que recebem mais de um salário mínimo devem ter reajuste de 5,93% em seus benefícios neste ano. Informações são do Metrópoles.

O portal explicou que o aumento se deve à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que elevou em 0,69% em dezembro do ano passado e fechou 2022 em 5,93%. Dessa forma, o teto de pagamentos deve subir pouco mais de R$ 400, saindo dos atuais R$ 7.087,22 para R$ 7.507,49.

Os dados referentes ao INPC foram divulgados nesta terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice é utilizado para reajustar o teto do INSS e os benefícios de quem ganha mais do que um salário mínimo. Além disso, o dado serve para embasar reajustes das contribuições à Previdência Social.

O reajuste, porém, deve ser oficializado ainda em portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Quando os benefícios serão pagos com reajuste?

As aposentadorias, pensões e auxílios do INSS devem começar a ser pagos com reajuste a partir deste mês de janeiro. Os valores começarão a ser depositados no dia 25 de janeiro até 7 de fevereiro, para quem recebe um salário mínimo, e de 1º a 7 de fevereiro, para quem ganha acima de um salário.