Americanas tem dívida de mais de R$ 400 milhões com marcas de chocolate como Nestlé e Ferrero Rocher

As principais marcas de chocolate do Brasil integram a vasta lista de credores do Grupo Americanas, cuja dívida chega a mais de R$ 400 milhões. O maior déficit é com a Nestlé Brasil, a quem o grupo declarou dever mais de R$ 259 milhões. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

No documento, estão listadas dívidas com a Mondelez Brasil (R$ 93 milhões), Mars (R$ 19,9 milhões), Hershey (R$ 16,7 milhões), Ferrero do Brasil (R$ 14,8 milhões) e Arcor (R$ 5,2 milhões).

Uma marca famosa que escapou de um rombo milionário foi a Chocolates Garoto. Conforme informado na lista de credores, a empresa tem a receber apenas R$ 105,76.

Segundo a publicação, todas as pendências estão classificadas como "Dívidas com terceiros", de classe III.

ROMBO BILIONÁRIO

O rombo bilionário foi comunicado pela empresa em 11 de janeiro. O documento foi assinado pelo presidente executivo da empresa, Sérgio Rial, que estava no cargo havia apenas 15 dias. Ele renunciou da presidência em seguida.

O pedido de recuperação judicial solicitado no Brasil visa proteger a empresa dos efeitos da descoberta de financiamentos de compras na ordem de mais de R$ 40 bilhões em dívidas.

A decisão, segundo a Americanas, considerou os desafios que está enfrentando na interface com credores e fornecedores, desde revelação das inconsistências contábeis; a necessidade de atendimento dos interesses de seus credores, acionistas e 'stakeholders'; a posição de caixa que se reduziu sobremaneira; e a necessidade de preservação da continuidade da oferta de serviços de qualidade.

"O grupo de acionistas de referência informou ao presidente do conselho de administração que pretendem manter a liquidez da companhia em patamares que permitam o bom funcionamento da operação de todas as lojas, do seu canal digital, - americanas.com - , da Ame e suas demais coligadas", diz a companhia no pedido.