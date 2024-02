Ambulantes aumentam faturamento em até 80% durante período de Carnaval em Fortaleza

Os ambulantes de Fortaleza têm um aumento de faturamento de mais de 50% com o movimento aquecido do ciclo carnavalesco, que abrange o pré-Carnaval e o Carnaval. São pelo menos 1.200 empreendedores na Capital, que atuam principalmente na Praia de Iracema, Mocinha, Mercado dos Pinhões e Praça do Ferreira.

Uma das empreendedoras que aproveitam o período festivo para alavancar as vendas é Juliana Vieira, responsável por um carrinho de churrasco e 'pratinho' no Pagode da Mocinha há mais de 15 anos.

Por noite de pré-carnaval, a barraca de Juliana vende cerca de mil espetinhos, além de pratinhos e bebidas, com faturamento bruto de R$ 10 mil. Ela aponta que o seu faturamento cresce 50% no período carnavalesco.

A equipe do negócio já tem um funcionário de carteira assinada e, com o crescimento no período de festas, chega a contar com 25 pessoas. Juliana aproveita o alto faturamento no Carnaval para fazer uma reserva financeira para a baixa estação.

“Agora estão começando a reconhecer o micro empreendedorismo individual. É muito bom poder ajudar as pessoas. Contratar pessoas que estão realmente precisando, saber que você está sendo útil. Até porque já realizei vários sonhos através do trabalho, como minha casa”, aponta.

Já Jaqueline Passífico registrou um crescimento de 80% no faturamento de seu empreendimento de bijuterias. Ela expõe seus produtos na Feirinha da Beira-Mar e nas redes sociais e aproveitou a folia para vender brincos, colares e tiaras temáticas.

“Tem muito turista na cidade e o pessoal que vai brincar o Carnaval, aqui ou na praia também, já leva os acessórios. Uma coisa que me falam é que sou a única da feirinha a vender produtos para Carnaval”, afirmou a empreendedora. Os acessórios custam entre R$ 15 e R$ 50 e vão de brincos de pompons a ombreiras de olho grego. Jaqueline pretende produzir acessórios para outros eventos do ano, como o São João.

A empreendedora começou a produzir os acessórios durante a pandemia e foi incentivada pelas amigas e familiares a comercializar os produtos. Ela recebeu apoio financeiro e capacitações do Programa Nossas Guerreiras para comprar materiais e conseguiu impulsionar o negócio.

“Tá sendo muito gratificante, porque além de fazer uma coisa que gosto muito, ganho uma renda. É muito gratificante. A gente conhece pessoas, faz muita amizade. As pessoas elogiam tanto as peças. E só isso já basta, é ter esse retorno das pessoas que gostam do trabalho que eu faço”, aponta.

Mais de 1,2 mil ambulantes no Carnaval

Fortaleza tem 1.210 vendedores ambulantes permissionários pela prefeitura para atuar nos polos de Carnaval em 2024, com venda de alimentos, bebidas e adereços. A atividade desses empreendedores é orientada por equipes das Secretarias Regionais.

Ambulantes por polo de Carnaval:

Mocinha e Aterrinho da Praia de Iracema (Regional 2): 560 ambulantes

Parque Rachel de Queiroz (Regional 3): 387 ambulantes

Praça João Gentil e na Avenida Domingos Olímpio (Regional 4): 159 ambulantes

Mercado da Aerolândia (Regional 6): 10 ambulantes

Mercado dos Pinhões e Passeio Público (Regional 12): 94 ambulantes

Pedro Silva, articulador do Sebrae na Região Metropolitana de Fortaleza, ressalta que o Carnaval cria um ambiente de oportunidades para uma variedade de negócios, fortalecendo o ecossistema empreendedor. “Todo empreendedor que deseje aproveitar esse período necessita buscar a Regional da prefeitura mais próxima e realizar um cadastro para atuar como ambulante durante esse período”, aponta.

A atuação no período de folia pode ser uma oportunidade para estabelecer conexões duradouras com os consumidores, impulsionando as vendas ao longo do ano, segundo Pedro Silva. Após receber autorização da regional, os empreendedores podem buscar orientação profissional e capacitações disponibilizadas pela Prefeitura e pelo Sebrae.

“Ambulantes que buscam capacitações específicas para aprimorar suas habilidades de atendimento, vendas, gestão financeira e conhecimentos sobre normas sanitárias, por exemplo, podem melhorar a qualidade de seus serviços e aumentar as chances de sucesso durante o Carnaval”, estimula o articulador.

O secretário do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Fortaleza, Rodrigo Nogueira, destaca que capacitar os permissionários é importante para aumentar a taxa de sucesso dos negócios e promover o desenvolvimento pessoal. O gestor afirma que os permissionários passaram por qualificações de línguas e outros temas antes do Réveillon e continuam a se instruir em 2024.

"É muito importante investir no pequeno empreendedor. Cada empreendedor gera de 7 a 10 empregos. Buscamos capacitar e trabalhar com programas de crédito para esses comerciantes de baixa renda. Fortaleza hoje é referência nacional de empreendedorismo, temos os maiores programas em capacitação gerencial e capacitação técnica", afirmou o titular.