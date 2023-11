Aluguel em Fortaleza sobe 20,5%, maior alta do Nordeste em 2023

O preço médio do aluguel residencial em Fortaleza chegou a R$ 28,03 por metro quadrado (m²) em outubro, aumento de 1,59% em comparação com o mês anterior. No ano, a variação chega a 20,56%, colocando a capital cearense como a cidade nordestina que teve a maior elevação no valor de locação de casas e apartamentos para morar em 2023 e a terceira do Brasil.

Os dados são do Índice FipeZap+, que mede o preço de locação residencial em 25 cidades do País, divulgados nesta segunda-feira (13). Em outubro, Fortaleza ficou atrás apenas de Goiânia (GO) e Florianópolis (SC) dentre as capitais brasileiras com a maior variação do aluguel em 2023: 29,04% e 27,98%, respectivamente.

Esses números, entretanto, ainda deixam o município em uma posição favorável. Mesmo com variação alta, a cidade cearense tem o preço de locação residencial mais barato do Nordeste — e do Brasil — dentre as 11 capitais pesquisadas pelo índice. Fortaleza é a única com preço médio abaixo dos R$ 30/m².

No Nordeste, a recordista dos altos preços é Recife. O valor do aluguel para moradia na capital pernambucana foi de R$ 47,06/m², 1,59% maior do que o mês anterior; no ano, a variação na cidade chega a 10.71%. Já Salvador aparece na segunda posição entre as nordestinas, com cifra média de locação residencial de R$ 32,17/m².

Dentre os bairros nordestinos como os mais caros, o Pina, na Zona Sul do Recife, é o único a ultrapassar a barreira dos R$ 60/m², sendo o preço mais elevado da região e o 8º de todo o Brasil. Para morar no local, é preciso desembolsar, por mês, R$ 61,3/m².

No top-15 do Nordeste, aparecem oito bairros de Recife e apenas dois de Salvador. Mucuripe, o bairro mais caro de Fortaleza, com preço médio de locação de casas e apartamentos para morar de R$ 39,9/m², figura em 12º no ranking da região.

Veja a lista dos 15 bairros com aluguel residencial mais caro do Nordeste:

Top-15 do Brasil está concentrado no eixo Rio-São Paulo

Em todo o País, os preços médios do aluguel residencial subiram levemente em outubro. A variação geral do Índice FipeZap+ em outubro foi de +0,7%, chegando a R$ 38,95/m² dentre as capitais pesquisadas. Sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo concentram os bairros mais caros de todo o Brasil.

O Leblon, famoso bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, se mantém como o mais caro de locação para moradia de todo o Brasil. O preço médio no local fica em R$ 99,1/m², acompanhado de perto pelo vizinho Ipanema, também em terras cariocas, que ostenta o posto de segundo mais caro para aluguel residencial do País: R$ 98,3/m².

São Paulo é a cidade com o maior número de bairros dentre os 15 mais caros do Brasil, oito no total, e leva ainda o posto de capital brasileira como a que tem o preço do aluguel residencial mais elevado do País: R$ 50,92/m².

Recife, com um, e Florianópolis, com dois bairros, são as únicas capitais a figurar na lista nacional de bairros mais caros, de acordo com o FipeZap+. A cidade catarinense acumulou ainda a maior queda do País (-1,06%) em outubro dentre as cidades pesquisadas.

Confira a tabela dos 15 bairros mais caros do Brasil:

Confira a lista do preço médio de aluguel residencial em 11 capitais do Brasil: