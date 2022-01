Aluguel de iPhone: Entenda como funciona e saiba valores

Cadu Guerra CEO do Allugator

"O objetivo sempre foi mudar a forma de consumo do mundo. Comprar a propriedade das coisas não faz sentido, principalmente dos eletrônicos que sempre se renovam. Hoje, um dos países que mais trabalham com assinatura é a Alemanha, com renda per capita muito alta. Por isso, é relevante ter no nosso país, já que nossa renda per capita é baixa"