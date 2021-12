Agências do INSS não terão atendimento ao público nesta sexta (17)

As agências do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) não atenderão ao público nesta sexta-feira (17). Isso ocorre devido à transferência do ponto facultativo do dia 11 de outubro para o dia 17 de dezembro.

O INSS não realizou agendamento presencial para a data e, de acordo com o instituto, com isso não vai haver prejuízo aos segurados.

Apesar do atendimento presencial interrompido, o INSS frisa que os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços pelo Meu INSS, também disponível como aplicativo para celular, ou ainda por meio do telefone 135 de segunda a sábado, de 7h às 22h.

A transferência do ponto facultativo, conforme ressalta o INSS, foi autorizada em portaria do dia 8 de outubro deste ano.

