Aeroporto Salgado Filho, no RS, retoma operação de voos na segunda-feira (21)

O Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, retoma a operação de voos na segunda-feira (21). Com cerca de 80% da capacidade operacional, o retorno dos serviços ocorre mais de 160 dias desde que o Rio Grande do Sul enfrentou várias ocorrências de inundações, um dos piores eventos climáticos registrados nas últimas décadas.

O primeiro voo deve pousar no aeroporto por volta de 8 horas da manhã, vindo de Viracopos, em São Paulo.

No primeiro dia de operação, entre pousos e decolagens, são previstos 71 voos, com a previsão de movimentação de 9 mil passageiros.

O número de pessoas transportadas é o dobro do total operado diariamente na Base Aérea de Canoas, terminal militar que foi aberto de forma emergencial para a chegada e saída de pessoas durante o período de fechamento do Salgado Filho — o maior e mais movimentado complexo aeroportuário do Rio Grande do Sul.

Veja também País Como ficou o Aeroporto de Porto Alegre após enchente no RS? Veja imagens

Retomada das operações

Os primeiros voos chegarão de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Até o fim do mês, estão previstos ainda voos para Belo Horizonte e Curitiba. Já no próximo mês, em novembro, a expectativa é que o terminal passe a operar mais de 122 voos diários, transportando cerca de 16 mil viajantes.

Veja também País Justiça de SP não vê maus-tratos e arquiva inquérito que investigava a morte do cão Joca País 24 pacientes têm infecção após cirurgia de catarata e 10 perdem a visão em Belém

A retomada dos voos será de forma gradual e cumprirá os critérios internacionais de segurança.

Durante a primeira fase, as aeronaves utilizarão 1.730 metros de pista, o que torna o terminal apto a receber voos do mercado nacional. A fase seguinte ocorrerá após a conclusão do reparo de 1.400 metros da pista de pouso e decolagem, prevista para o mês de dezembro. Até lá, o terminal funcionará entre 8h e 22h.