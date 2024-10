24 pacientes têm infecção após cirurgia de catarata e 10 perdem a visão em Belém

Um centro cirúrgico de uma clínica em Belém foi interditado pela Secretaria de Saúde do município após 24 pacientes, submetidos a cirurgia de catarata, terem uma infecção. Entre eles, dez perderam a visão. As informações foram divulgadas no Jornal Nacional, da TV Globo, nesta sexta-feira (18).

Os casos aconteceram na Clínica São Lucas, que tem convênio com o SUS. Dos 41 pacientes atendidos no dia 12 de junho, dois tiveram complicações. No dia 1º de julho, a clínica realizou 40 cirurgias de catarata. logo depois, 22 pacientes apresentaram sequelas.

PACIENTES TIVERAM ENDOFTALMITE

A Clínica São Lucas informou que os pacientes tiveram endoftalmite, uma inflamação aguda no globo ocular causada por uma bactéria. A infecção pode ocorrer por devido a falta de esterilização de instrumentos cirúrgicos ou pelo uso de materiais contaminados.

A clínica informou que está investigando a causa da contaminação e que está indenizando os pacientes.

CLÍNICA FOI INTERDITADA

O espaço foi interditado pela Vigilância Sanitária de Belém nesta sexta-feira (18) após serem identificadas irregularidades no local.

Segundo a secretaria municipal de Saúde, a clínica não tinha comprovação e evidências de que o processo de esterilização de equipamentos ocorreu de forma adequada durante os procedimentos. A secretaria também afirmou que a estrutura física do local é incompatível com o número de cirurgias realizadas.